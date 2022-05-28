Военный эксперт спрогнозировал, на сколько России хватит крылатых ракет 1 28.05.2022, 12:51

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Более половины запаса уже израсходовано.

Российские агрессоры в ходе войны против Украины на данный момент уже использовали более половины запаса крылатых ракет. Об этом в комментарии порталу "Новое время" рассказал Антон Михненко ‒ военный эксперт и редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review.

"Что касается крылатых ракет, то здесь есть опять же разные подсчеты, впрочем, уверенно можно сказать, что более половины того, что предполагалось, уже использовано. Россияне запускают ракеты, официально снятые с вооружения и находящиеся на базах хранения. Они используют дозированно крылатые ракеты различного базирования — морского, наземного, воздушного. Но у них еще есть запасы Калибров, Искандеров, Ониксов и т. д., однако есть и определенные требования, которые определяют сохранение части боекомплекта на определенные случаи, в частности на случай полномасштабной войны против России", ‒ сказал он.

Тем не менее, говорит Михненко, для ВСУ все равно крайне важно не допускать, чтобы передовые части оккупантов регулярно получали пополнение ракетных боеприпасов.

"Впрочем, Москва имеет значительные запасы на складах по всей территории России, которых хватает для ведения длительной войны. За счет этого происходит регулярное пополнение тыловых баз и мест хранения и перебрасывания войскам нужного боекомплекта. Поэтому для нас важно разрывать цепочки тылового обеспечения и не допускать получения передовыми частями противника боеприпасов различных калибров", ‒ подытожил он.

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