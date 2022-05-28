В Черном море выловили новые трофеи с потопленного российского крейсера «Москва» 3 28.05.2022, 13:01

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Эти вещи стали музейными экспонатами.

В открытом море удалось выловить спасательный круг и световой буй крейсера "Москва". Сейчас эти вещи стали музейными экспонатами.

Об этом сообщает глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва", - рассказал он.

По его словам, и спасательный круг, и буй в музей украинских сил обороны передали моряки. Они выловили его в открытом море, где эти вещи дрейфовали после потопления крейсера украинской ракетой "Нептун".

"После встречи недофлагмана ЧФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море", - добавил он.

Как сообщалось, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником. Позже глава Одесской военной администрации заявил, что крейсер "Москва" догорает в Черном море.

Напомним, в апреле появились снимки затонувшего крейсера "Москва" на дне Черного моря.

Также были опубликованы фото корабля после попадания по нему украинских ракет.

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