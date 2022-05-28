Сколько стоит отдых на Браславских озерах 1 28.05.2022, 13:08

Журналисты собрали варианты жилья поближе к природе, включая минимальные цены.

Озера в Браславском районе - одно из самых популярных мест отдыха. Журналисты belarus.kp.ru собрали варианты жилья поближе к природе, включая минимальные цены.

На севере Беларуси, в Витебской области, находится «Национальный парк «Браславские озера» - одно из самых популярных мест отдыха. 74 озера, входящие в Парк, занимают 17 % всей его территории. А вообще Браславское Поозерье насчитывает 267 больших и малых озер, а также более 20 рек. А лучше сказать словами из песни барда Алика Круппа: «То озера, то болотца, будто бусины, там на ниточки реченочек нанизаны».

Расстояние от Минска – около 240 км, от Витебска и Полоцка – около 100 км. Из Минска и Витебска ходят автобусы и маршрутные такси. Но лучше, конечно, ехать на машине, чтобы еще и окрестности посмотреть.

Среди озер национального парка выделяют несколько групп: на севере – группу Обабье, в центральной части – Браславскую, на юге – Богинскую.

Увидеть эту красоту должен каждый, а если получится там провести несколько дней, а то и отпуск – впечатления на всю жизнь. Мы поинтересовались, где можно снять жилье, но так, чтобы жить на природе.

На территории Национального парка есть четыре базы отдыха и Дом рыбака.

На крупнейшей базе стоит три корпуса в несколько этажей, где можно жить как в гостинице, питаться в ресторане, ходить в оздоровительный комплекс, а на базах поменьше – отдых как в деревне - в коттеджах разного размера.

Если выбирать гостиничную жизнь в корпусах, то стоимость проживания в двухкомнатных номерах такая: 1 человек – от 90 рублей, 2 человека – 120, дополнительное место – 50. Однокомнатный 2-местный номер: 1 чел – 50 рублей, два – 90.

За дополнительную плату предлагают экскурсии, охоту и рыбалку, водные прогулки и т.п. Но следует учесть, что заявки на бронирование принимаются с условием выбора полного пансиона или двух элементов питания на выбор. Полный пансион – 40 рублей. Завтрак - 9,55 руб., обед - 15,75 руб., ужин - 14.70 руб.

На базах отдыха с коттеджами, цена за дом – от 63 до 350 рублей. Например, домик на 60 квадратов (со всеми удобствами и камином), рассчитанный на шесть человек обойдется в 280 рублей в сутки. Двухэтажный коттедж - 340-350 рублей. Небольшие домики на двоих – от 63 до 150 рублей. На отдельных базах можно снять и номер в коттедже. С питанием та же история.

На Браславских озерах в различных населенных пунктах есть усадьбы и коттеджи, которые частники предлагают снимать посуточно. Объявлений на различных интернет-площадках достаточно. Но чем ближе к лету, тем сложнее выбрать дату. Учтите, что на Браславские озера едут не только со всей Беларуси, но и много отдыхающих из России и других стран.

Почти сразу мы увидели объявление, что на июнь предлагают домик на семью из трех-четырех человек за 80 рублей в сутки. Как потом окажется, это минимальная цена в этих краях.

Вообще стоимость зависит от вместимости и комфорта дома. Например, можно снять коттедж на берегу озера за 350 рублей в сутки, где будут все удобства (интернет, телевизор, горячая вода и т.п.), а жить там могут 10 человек.

Есть и большие комплексы, где могут в домиках и комнатах единовременно жить сразу до 80 человек. Там номера (без кухни) на 2-4 человек стоят от 100-120 рублей, а 3-комнатные домики – от 150 рублей. Можно заказать трехразовое питание за 36 рублей на человека.

В одном из гостевых домов для отдыхающих предлагают 11 номеров, рассчитанных на 3-4 человека. Стоимость номера - от 160 до 230 рублей в сутки без питания. Но есть кухни, где можно готовить самим. Не хотите готовить – в будние дни привезут комплексный обед за 7 рублей.

Но тысячи людей, которые едут на Браславы, хотят жить не как в городе, и даже не как в деревне, а как настоящие туристы – в палатках, а готовить в котелке на костре.

Если ваш выбор падет именно на озера, находящиеся на территории Национального парка "Браславские озера", то знайте, что там оборудовано 8 туристических стоянок общего типа. Они расположены рядом с озерами и оснащены навесами (беседками), кострищами, мусоросборниками, туалетами. Плата за одного человека – от 5 до 9 рублей в сутки. Машину можно поставить рядом, но не ближе 30 метров от берега. Для ловли рыбы надо купить путевку. За пределами стоянок, лагерь разбивать нельзя. Дрова можно привезти с собой, а можно купить на месте. Но забронировать заранее такую стоянку нельзя.

Предлагают и заказные туристические стоянки (их 67): от 40 до 100 рублей в сутки. Стоимость зависит от оснащения и вместимости.

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