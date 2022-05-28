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Ученые обнаружили следы потерянного континента между Европой, Африкой и Азией

  • 28.05.2022, 13:11
Ученые обнаружили следы потерянного континента между Европой, Африкой и Азией

Балканатолия была изолированным архипелагом, на котором процветала уникальная коллекция животных.

Новое исследование предполагает, что низменный континент, который существовал около 40 миллионов лет назад и был домом для экзотической фауны, возможно, «проложил путь» азиатским млекопитающим для колонизации южной Европы.

«Когда и как первая волна азиатских млекопитающих попала в юго-восточную Европу, остается малоизученным», — пишут в своем новом исследовании палеогеолог Алексис Лихт и его коллеги из  Французского национального центра научных исследований.

Но результат был  драматическим. Около 34 миллионов лет назад, в конце эпохи эоцена, огромное количество местных млекопитающих исчезло из Западной Европы, когда появились новые азиатские млекопитающие, в результате внезапного вымирания, известного сейчас как Grande Coupure (“великий разрыв”).

Однако недавние находки окаменелостей на Балканах перевернули эту временную шкалу, указав на «особый» биорегион, который, по-видимому, позволил азиатским млекопитающим колонизировать юго-восточную Европу за 5–10 миллионов лет до Grande Coupure.

Чтобы провести расследование, Лихт  и его коллеги повторно изучили свидетельства всех известных местонахождений окаменелостей в районе, который охватывает современный Балканский полуостров и Анатолию – самый западный выступ Азии.

То, что они обнаружили, предполагает, что Балканатолия служила ступенькой для перемещения животных из Азии в Западную Европу, при этом преобразование древней суши из отдельного континента в сухопутный мост и последующее вторжение азиатских млекопитающих совпало с некоторыми «резкими палеогеографическими изменениями».

Анализ показал, что около 50 миллионов лет назад Балканатолия была изолированным архипелагом, отдельным от соседних континентов, где процветала уникальная коллекция животных, отличная от животных Европы и Восточной Азии.

Затем падение уровня моря, растущие антарктические ледяные щиты и тектонические сдвиги соединили континент Балканатолия с Западной Европой между 40 и 34 миллионами лет назад.

Это позволило азиатским млекопитающим, включая грызунов и четвероногих копытных (также известных как копытные), отправиться на запад и вторгнуться в Балканатолию, как показывают летописи окаменелостей.

В дополнение к этой записи Лихт и его коллеги также обнаружили фрагменты челюстной кости, принадлежащей носорогоподобному животному, на новом месте окаменелостей в Турции, которое они датировали примерно 38-35 миллионами лет назад.

Окаменелость, возможно, является старейшим азиатским копытным, обнаруженным в Анатолии на сегодняшний день, и старше Grande Coupure по крайней мере на 1,5 миллиона лет, что позволяет предположить, что азиатские млекопитающие были на пути в Европу через Балканатолию.

Этот южный путь в Европу через Балканатолию был, возможно, более благоприятным для предприимчивых животных, чем пересечение более высоких широт через Среднюю Азию, которая в то время была более сухой, прохладной и пустынной степью, также предполагают Лихт и его коллеги.

Многие из геологических изменений, которые привели к возникновению Балканатолии, еще предстоит полностью понять, и важно отметить, что этот обзор представляет собой интерпретацию летописи окаменелостей только одной командой.

Тем не менее, летопись окаменелостей млекопитающих и других позвоночных, живущих на островах, обычно скудна и неоднородна, в то время как богатая летопись наземных окаменелостей Балканатолии «предоставляет уникальную возможность задокументировать эволюцию и гибель островной биоты в глубоком прошлом», заключает команда. 

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