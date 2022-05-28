Путин отменил верхний возрастной предел для контрактников 5 28.05.2022, 13:14

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России из-за больших потерь не хватает солдат на фронте.

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня опубликования. Ранее контракт могли заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста.

С инициативой снятия ограничения по возрасту выступили в Госдуме. Как отмечалось в пояснительной записке, «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40−45 годам».

Замглавы Минобороны РФ Николай Панков пояснял, что речь идет о людях до 50 лет.

Законопроект единогласно приняли депутаты Госдумы, затем законопроект был одобрен в Совете Федерации. Сейчас его подписал президент России Владимир Путин.

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