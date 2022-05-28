Инвесторы требуют дефолта: в России начались серьезные проблемы с деньгами

Инвесторы требуют дефолта: в России начались серьезные проблемы с деньгами1
- 28.05.2022, 13:24
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Платеж РФ по евробондам за апрель 2022 года может быть аннулирован.
Министерство финансов США требует от банка-корреспондента JPMorgan не выполнять платежное поручение РФ, что может привести к дефолту Российской Федерации.
Об этом информирует пресс-служба Комитета по определению кредитных деривативов.
По данным ведомства, инвесторы, которые вложились в российские облигации, требуют признать дефолт по бондам за апрель 2022 года.
Условия облигационных выпусков отводят властям России 30 дней, в течение которых Москве необходимо рассчитаться в долларах или объявить неплатежеспособность. Как известно, РФ смогла погасить евробонды в льготный период уплаты процентов по кредиту. Действующее соглашение также предусматривает, что инвесторы могут получить дополнительные проценты на основную сумму за просрочку.
Известно, что заседание между вкладчиками и международным Комитетом проходило 27 мая, однако стороны не смогли прийти к общему консенсусу. Ожидается, что итоговое решение по евробондам, из-за которого в РФ возможен дефолт, могут принять 31 мая.