«Как работали, так и продолжаем работать, только бесплатно» 28.05.2022, 13:31

Что сейчас творится на рынке грузоперевозок в Беларуси?

В апреле власти Беларуси и Европейского Союза обменялись обоюдными запретами на въезд грузового транспорта. Сразу после этого белорусские компании резко увеличили число перевозок в Россию, чтобы хоть как-то уменьшить ущерб от этих решений. Но это не решило все проблемы наших перевозчиков — и некоторые из них, по данным международной биржи автомобильных перевозок ATI.SU, вынуждены уходить в отпуска или сворачивать бизнес. Что еще происходит в сфере перевозок, пишет портал probusiness.io.

«Как работали, так и продолжаем работать на Россию, только бесплатно»

По мере прохождения первого шока специалисты ATI.SU провели опрос среди белорусских участников своей биржи. Спрашивали, какие решения находят компании для выхода из кризиса, как планируют развиваться и не думают ли о закрытии бизнеса.

Более трети участников опроса (35,8%) сообщили о том, что увеличили количество перевозок в Россию. Мы уже рассказывали о том, что это привело к колоссальному росту объемов перевозок в сравнении с 2021 годом. Рынок грузоперевозок отреагировал на данное изменение очень быстро:

— Рост предложения спровоцировал падение ставок. «Как работали, так и продолжаем работать на Россию, только бесплатно», — пишут пользователи в комментариях к опросу. Некоторые из-за этого решили отказаться от работы с Россией в пользу внутренних перевозок: «Я из Беларуси, экспорт в Россию очень просел, работаю внутри РБ», — сообщают специалисты ATI.SU.

Введение новых запретов на перевозки в ЕС стали последней каплей почти для пятой части опрошенных перевозчиков (18,9%): эти игроки ушли из бизнеса, потому что работа перестала быть рентабельной.

Еще 9,9% участников опроса сообщили, что вынуждены взять паузу в работе, чтобы определиться со своим будущим:

«Выгоднее стоять, чем ехать», «Ставки упали, ушли в отпуск», «Работаем по случаю. Проблема найти рентабельную поездку», «Работать стало не рентабельно. Уже еле дышим…», «Временно приостановлена деятельность. Возможно уйдём из бизнеса» — вот, что пишут бизнесмены.

Часть перевозчиков начала работать с перецепкой грузов

Небольшая часть перевозчиков (6,6%) не почувствовали каких-то изменений после введения запретов. Для них это — незначительный фактор, потому что их компании работали на внутреннем рынке Беларуси. А 6,3% опрошенных сообщили, что смогли не останавливать работу с Европой — в основном, по схеме перецепки грузов:

— «Зарегистрировал машины в Польше», «Остался перецеп-перегруз», «Нашли пути выхода — перегрузка товара в РБ в разрешенных зонах», — поясняют они.

3,8% пользователей биржи начали работать в Казахстане, 2,8% думают или уже работают с рынками Китая, Турции, Узбекистана:

— Популярность этих направлений будет расти и в дальнейшем, — говорит директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.

Руководитель считает, что основная сложность в переориентации на новые рынки — это вопросы с получением разрешений на работу.

Количество таких разрешений регулируются правительством, поэтому вопросы выхода на новые рынки — это не только забота самих перевозчиков.

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