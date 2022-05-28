Украинская армия получила мощные американские САУ М109 Paladin 12 28.05.2022, 13:44

6,586

На передовой также успешно работают еще три вида 155-мм артиллерии.

Украинский парк артиллерии 155-мм калибра пополняется – ВСУ уже получили САУ М109 одной из модификаций.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

"Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление явилось результатом кооперации нескольких стран", – написал министр.

Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды, Бельгия и Италия согласились дополнительно предоставить Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм - гаубицы М109 или PzH 2000 SP.

Также, по словам Резникова, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Министр обороны анонсировал, что береговая оборона Украины не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды.

"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе надежно защитить нашу Одессу", – написал Резников.

Среди последних поступлений он упомянул и более 100 американских БПЛА разных типов.

"Как любой министр на моем месте, я хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше и еще позавчера. Потому что речь идет о жизни наших людей. В то же время надо отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов", – сообщил министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».