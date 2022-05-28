«Привези мне бесплатно кузов песка и я не буду вызывать ГАИ» 3 28.05.2022, 13:51

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Белорус шантажировал водителя самосвала и требовал от него бесплатной отработки.

Житель Гродно шантажировал водителя самосвала и требовал от него бесплатной отработки, иначе – грозил лишением прав. Эта история произошла недавно, но уже успела вызвать волну возмущений среди водителей большегрузов. Корреспондент autogrodno.by узнал подробности и подготовил материал.

Ему удалось пообщаться с тем самым водителем, вот что он рассказал.

– Работаю на самосвале, вожу песок гродненцам, которые строят себе дома. Недавно мне позвонил мужчина и заказал кузов песка на свою стройку. Когда я приехал к указанному адресу, то у въезда на участок заметил столбик от старого забора, который на самосвале невозможно было объехать, габариты не позволяли. Я об этом предупредил хозяина, который ответил, что "Ничего страшного, повалится так повалится, заезжай", - рассказывает нам водитель.

Со слов водителя, столбиком служила старая ржавая труба, он старался ее объехать, но как раз шел дождь, видимость была ограничена и он зацепил столбик.

– Хозяин повторил, что ничего страшного, взял монтировку и мы вместе вынули этот столбик. В итоге я заехал во двор, но из-за какой-то технической проблемы кузов моего автомобиля не смог подняться. На помощь приехал мой коллега, мы два часа пытались поднять кузов, но разгрузиться так и не удалось. Уехал обратно груженым. С хозяином мы договорились, что за день я отремонтирую машину и песок привезу ему завтра утром, – вспоминает собеседник АвтоГродно.

Шантаж

На следующий день утром водителю поступил звонок от клиента. Водитель говорит, что услышал в трубку ультиматум: "В общем смотрите, вы нам вчера поломали забор. Либо мы вызываем ГАИ, либо вы везете МАЗ с песком бесплатно".

– Я ответил, что не могу пойти на это условие и напомнил, что вчера задел этот столбик с согласия хозяина. Тем не менее, я предложил хозяину 50 рублей за это повреждение и сказал, что готов выровнять столбик и установить его обратно. Мужчина дал мне 10 минут на то, чтобы я приехал и поставил столбик, либо - МАЗ песка бесплатно. На это я ответил - "Вызывайте ГАИ", – передает мужчина.

Буквально через полтора часа водителю позвонили из Гродненской ГАИ, сказали, что он скрылся с места ДТП и пригласили приехать на этот самый участок для разбирательств.

– Вы смогли рассказать инспекторам свою историю?

– Конечно, я думаю, что меня услышали. Однако закон есть закон и вскоре мне пришлось явиться на разбирательства в ГАИ. На "разборе" инспекторы учли мою "водительскую репутацию", сопутствующие обстоятельства и не применили максимальную меру – я отделался штрафом.

– Какой штраф вы получили?

– 7 базовых величин, это 224 рубля.

– А сколько стоит кузов песка, ради любопытства?

– Около ста долларов. Но урок хороший - не стоит доверять клиентам, которые "любезно" предлагают что-то повредить у них на участке. Надеюсь, мой опыт будет полезен и другим водителям спецтехники. Хотя подобная ситуация со мной произошла впервые, с моими знакомыми такой схемы шантажа еще не было.

Напомним, кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

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