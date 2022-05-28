закрыть
28 мая 2022, суббота, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Некому идти в наступление»: оккупант назвал армию РФ бутафорской

4
  • 28.05.2022, 13:53
  • 5,462
«Некому идти в наступление»: оккупант назвал армию РФ бутафорской

Захватчик просит мать идти в военную прокуратуру и комитет солдатских матерей, чтобы его вернули домой.

Российский захватчик, который воюет в Украине, возмущен невозможностью уволиться из армии и вернуться домой. Он констатирует, что "вторая армия мира" оказалась бутафорской.

Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный украинской разведкой.

Россиянин рассказал матери о порядках, царящих во вражеской армии. Он возмущается, что обещанной ротации не предвидится: "Сказали вообще до года могут держать! Тут увольняться вообще бессмысленно. Вон, люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср*т, какие они изменники Родины, хуже говноедов... Они сидят и слушают, надеясь что уволятся. Но пока в Россию не выбраться, уволиться невозможно вообще. А как в Россию выбраться? На границе ФСБшники стоят. Они каждую машину проверяют до винтика. Вдруг спрятался какой-то беглец".

Оккупант отметил, что у него нет идей, как выбраться из Украины, да и армия вместе с Россией ему тоже надоели. На вопрос матери, а что же делать, просит обращаться в комитет солдатских матерей, военную прокуратуру: "Говори, я развожусь, больная женщина, у меня один сын остался, верните его домой!"

В конце разговора оккупант заявил, что таки будет писать отказ служить. Лучше сидеть, потому что это безопаснее чем служить в "этой помойке".

"У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут деревню. Против них 500 человек сидит в бетоне. А они 8 идут вообще без всякой поддержки. О чем можно говорить? Какая армия сильная русская? Бутафорская", - заявил оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин