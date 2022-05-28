«Некому идти в наступление»: оккупант назвал армию РФ бутафорской 4 28.05.2022, 13:53

5,462

Захватчик просит мать идти в военную прокуратуру и комитет солдатских матерей, чтобы его вернули домой.

Российский захватчик, который воюет в Украине, возмущен невозможностью уволиться из армии и вернуться домой. Он констатирует, что "вторая армия мира" оказалась бутафорской.

Об этом свидетельствует телефонный разговор, перехваченный украинской разведкой.

Россиянин рассказал матери о порядках, царящих во вражеской армии. Он возмущается, что обещанной ротации не предвидится: "Сказали вообще до года могут держать! Тут увольняться вообще бессмысленно. Вон, люди пошли написали те рапорты, у них оружие забрали, они сидят в школе четвертый день. Им в уши ср*т, какие они изменники Родины, хуже говноедов... Они сидят и слушают, надеясь что уволятся. Но пока в Россию не выбраться, уволиться невозможно вообще. А как в Россию выбраться? На границе ФСБшники стоят. Они каждую машину проверяют до винтика. Вдруг спрятался какой-то беглец".

Оккупант отметил, что у него нет идей, как выбраться из Украины, да и армия вместе с Россией ему тоже надоели. На вопрос матери, а что же делать, просит обращаться в комитет солдатских матерей, военную прокуратуру: "Говори, я развожусь, больная женщина, у меня один сын остался, верните его домой!"

В конце разговора оккупант заявил, что таки будет писать отказ служить. Лучше сидеть, потому что это безопаснее чем служить в "этой помойке".

"У нас вообще некому идти в наступление. 8 человек берут деревню. Против них 500 человек сидит в бетоне. А они 8 идут вообще без всякой поддержки. О чем можно говорить? Какая армия сильная русская? Бутафорская", - заявил оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».