В Бобруйске 17-летнего школьника сбил поезд

В Бобруйске 17-летнего школьника сбил поезд3
- 28.05.2022, 13:54
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Он погиб на месте.
В Бобруйске школьник попал под поезд — он переходил железную дорогу по переходу, но был в капюшоне и наушниках. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 27 мая на железнодорожных путях на остановочном пункте «Киселевичи» в результате наезда поезда погиб 17-летний подросток.
Мальчик переходил пути по пешеходному переходу, но по предварительным данным, был в капюшоне и наушниках.
По данному факту проводится проверка.