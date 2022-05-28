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В Бобруйске 17-летнего школьника сбил поезд

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  • 28.05.2022, 13:54
  • 3,746
В Бобруйске 17-летнего школьника сбил поезд

Он погиб на месте.

В Бобруйске школьник попал под поезд — он переходил железную дорогу по переходу, но был в капюшоне и наушниках. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 27 мая на железнодорожных путях на остановочном пункте «Киселевичи» в результате наезда поезда погиб 17-летний подросток.

Мальчик переходил пути по пешеходному переходу, но по предварительным данным, был в капюшоне и наушниках.

По данному факту проводится проверка.

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