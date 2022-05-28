Зеленский назвал план победы и возвращения Крыма и Донбасса 20 28.05.2022, 13:56

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Вначале Украина должна восстановить границы, какими они были до 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае возврата военным путем территорий к границам, что были к 24 февраля - начале полномасштабного вторжения России в Украину, РФ сядет за стол переговоров, тогда можно будет говорить об освобождении Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил в интервью для телеканала NOS.

"Украина точно выиграет эту войну. Вопрос, какой ценой. И вопрос времени", - отметил президент.

Он подчеркнул, что для него победой будет восстановление территориальной целостности абсолютно всех территорий Украины.

"Я не считаю, что мы можем восстановить полностью всю нашу территорию военным путем. Если мы решим идти именно таким путем, то мы потеряем сотни тысяч... Так, каждый украинец хочет, чтобы и Донбасс, и Крым мы вернули военным путем. Я думаю, что мы должны как минимум вернуться к 24-му числу, откуда мы начали, с вторжения. И после этого мы можем говорить об отстаивании нашей территории путем дипломатии", - назвал план победы Зеленский.

На вопрос, означает ли это, что Украина сможет "жить", когда Крым и Донбасс будут находиться в руках РФ, глава государства ответил следующее:

"Нет, я имею другое в виду. Мы можем воевать с РФ, но не до последнего человека. Если им все равно, то мне не все равно".

Зеленский уверен, что в случае возвращения на линию границ 24 февраля Россия сядет за стол переговоров.

"Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс Российской Федерации. Мы никогда их не признаем", - подчеркнул президент.

По его словам, президент РФ Владимир Путин выстроил такую державу, где, кроме него, никто и ничего не решает, поэтому договариваться можно

только с ним.

"Конечная цель одна - вернуть мир в наше государство", - отметил Зеленский.

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