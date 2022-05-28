«Я тихонько начала играть «Стены», и вокруг меня стали люди и подняли флаги» 3 28.05.2022, 14:00

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Рассказ белоруски, ставшей первой скрипкой протестов.

Если вы не сразу поймете, кто такая Татьяна Гриневич, то точно вспомните, как на площади Независимости целый месяц люди собирались танцевать под ее скрипку и петь, или как на маршах она играла наши любимые песни 2020 года. А знаете ли вы, какую большую просветительскую работу Татьяна проводила до протестов и продолжает сейчас?

Журналисты «Белсата» поговорили с Татьяной о том, что она делает сейчас, чтобы белорусская культура и язык продолжали жить, в том числе и за пределами Беларуси.

Хотела растить сына по-белорусски и наделала пособий

Интерес к белорусскому языку Татьяна Гриневич исчисляет от своего 18-летия. Когда родился ребенок, она решила растить его по-белорусски и столкнулась с нехваткой материала:

«Мы тогда спелись с Дмитрием Сидоровичем и давай делать песенки для детей. Есть книжка «Детский фольклор», и ее никто раньше не перепел. И мы взялись за это», – вспоминает Татьяна.

Первую часть закончили в 2010-м, потом была вторая. Третья часть увидела свет в 2020 году. «Не было новогодних песенок – делали новогодние, потом делали школьные пособия. Я все делала для ребенка, соответственно его возрасту. Были стихи, которые учат наизусть в школе, сделали такое же пособие с выразительным чтением», – рассказывает Татьяна.

Женщина передала экземпляр со стихами «Нет красивее моей Беларуси» заместителю министра образования Виктору Якжику. «Он говорил, что классно, конечно, распространим. А потом переворачивает диск, читает, кто читает стихи: Геннадий Буравкин, Зинаида Бондаренко, Юрий Жигамонт, Лявон Вольский… и говорит: «Вы просветители, на вас держится белорусский язык, а мы ничем не поможем», – вспоминает Татьяна.

Тогда она с поэтом и литературоведом Михасем Скоблой ездили по школам, устраивали встречи с учениками и учителями и оставляли эти диски с детскими песнями и стихами. В одной школе она узнала, что учителей загружают так, что им некогда следить, что происходит здесь и сейчас, следить за творчеством всех писателей. А значит, нужно делать и пособие о современных поэтах.

Татьяна Гриневич начала приглашать в студию литераторов и записывать их голоса. Так сложилось, что запись Геннадия Буравкина для этого проекта стала последней – через пару месяцев поэт заболел и ушел из жизни.

«Я поняла, что только на современных останавливаться нельзя, ведь сегодня мы – современные, а завтра – боговы. И я давай искать по архивам, с дисков, с кассет, с винилов, собирала голоса. Собрала в конце концов 60 голосов белорусских поэтов», – рассказывает собеседник.

Так же Татьяна услышала, что не хватает белорусских романсов, и записала их: «Я нашла работу Эльзы Зубкович, которая эмигрировала после войны в Америку, и тут сделала такой сборник «Край мой васильковый». Я озвучила его, и еще на диске некоторые романсы, которые нашла», – поделилась Гриневич.

Всего она сделала или помогла записать и составить 15 альбомов.

Как появилась скрипка и начались танцы

Дружба с музыкальным инструментом, по которому теперь частенько узнают Татьяну, началась с 2008 года: «Дмитрий Сидорович мне тогда говорил, что я буду его скрипачкой. И я начала сама учиться играть на скрипке, через 6 месяцев мы забомбили группу – капеллу «На току». Играли в кафе «Жар-птица», в Ракове, Борисове, Молодечно, Барановичах, в Музыкальном переулке в Минске. Мы распространяли народный танец, заинтересовывали им людей», – рассказывает просветительница.

На 10-летие капеллы состоялась презентация диска-пособия по белорусским народным танцам. Там есть учебное видео с уроком, а после можно поставить музыку и станцевать. Раньше диски с танцами, стихами и другие пособия Гриневич можно было приобрести в галерее «Ў» и в магазине «Рагна». Чтобы расширить досягаемость, Татьяна переносит наработанное в сеть.

«По мере появления пособий я их добавляла на флешку и в поездках по школам повсюду их оставляла. Из некоторых школ потом учителя говорили, что разучили танец с детьми к мероприятию. Для меня важно заинтересовать белорусской культурой детей, учителей, чтобы она жила», – подчеркивает Татьяна.

От филармонии до путей Дроздовича

В 2016 году Татьяна Гриневич ушла из минской филармонии, так как ее позиция не соответствовала государственной идеологической линии. «Меня все водили в идеологический отдел, все я их не устраивала. Раз охранник пришел и сказал, что на этих трех концертах меня не будет, чтобы я шла оттуда. Это были правительственные концерты для Лукашенко, Путина. Они присутствовали на мероприятиях, и поэтому меня там не должно было быть», – вспоминает музыкант.

Это давление и самостоятельная концертная деятельность Татьяны были не удобны дирижеру, и с Гриневич распрощались. Но женщина недолго оставалась без дела. Она восприняла ситуацию как предопределение:

«Я очень завидовала Язэпу Дроздовичу, который последние годы путешествовал по окрестностям Шарковщины. Придет в дом, нарисует ковер, а рано утром он шел дальше. Мне хождения по деревням так нравились. И я поехала по пути Язэпа Дроздовича».

Свое путешествие Гриневич организовывала на машине и ездила от города к городу, от школы к школе и по курсам «Мова нанова»:

«Я начала с Глубокого, Шарковщины, где Дроздович ходил. Объехала все области. С танцами, с пением, с играми, слушали голоса поэтов. В Гродно было, что я приехала в школу, а там настроение у учителей такое поникшее, все такие уставшие, словно жизни нет. А после нашей встречи, после танцев, песен они были как окрыленные. Говорят, что думали, что в Беларуси все заглохло, и руки опустились, а теперь будем дальше работать. Было, что я передавала свое вдохновение», – рассказывает Татьяна.

Первая скрипка протеста

Свое выдающееся место в истории протестов Татьяна заняла не стихийно, а сознательно, увидев, что люди не знают, что делать: «Я увидела, что люди собираются, стоят и ничего не происходит. Не было ощущения белорусского движения на площади. И в один день я взяла скрипку, пошла на площадь и тихонько начала играть «Стены», и вокруг меня стали люди, подняли флаги и сделали словно сцену. И три часа я не могла уйти, играла, пела, мы танцевали. Короче, каждый день я ходила на площадь Независимости как на работу и по три часа мы пели-танцевали. Иногда ко мне кто-то присоединялся, и мы музицировали».

Сначала встречи были многолюдные, силовики не мешали людям собираться. А потом на площади началось давление. «Когда они включали звукоусилитель, я пользовалась ситуацией: «О, это вальс, Давайте танцевать вальс». Или фокстрот. Когда перерыв, пока они меняли кассету, я пела песню или мы танцевали наше. Когда с усилителя начали говорить, что мы нарушаем закон и угрожали задержаниями, многие пугались. Мне после женщины признавались, что так их этот усилитель запугивал, что они думали уходить, ведь психологически было очень сложно.

А тут скрипачка начинает играть «Купалинку» или голосок затягивает, люди подхватывают, начинают танцевать и забывают этот страх, и остаемся на площади. Это мне говорили и зрелые женщины и молоденькие девочки. Мы держались так месяц. Последние дни я боялась скрипку брать с собой. Мы с сыном дома записали музыку для танцев, для игр. Просто из колоночки маленькой включали и танцевали», – вспоминает те дни Татьяна.

Кадры разгона людей на площади Независимости, когда силовики закрыли двери костела, облетели все СМИ. Татьяна была и в тот день на площади. Говорит, что чуть не осталась без своей знаменитой скрипки. После разгона площади Татьяна устраивала выступления во дворах. Друг из Турции настаивал, чтобы она уехала из страны, но та медлила до последнего, пока силовики не начали хватать музыкантов прямо во дворах: «Уже был куплен билет, но я все равно ходила на дворовые концерты. Пришлось и побегать. Надо было так сбежать, чтобы не схватили».

Беларусь за ее пределами

Мать Татьяны забрал ковид, не было возможности даже попрощаться. Почти год не видела сына: «Он был в Польше, у меня была виза. То я поехала к нему, и состоялось мое турне по Польше, с той же программой, что была на площади, с протестными песнями, с танцами, с голосами поэтов, где хотели. То я, как Дроздович, по Беларуси ездила, а теперь вышла на международный уровень».

Она убеждена, что белорусскую культуру можно сохранить за пределами Беларуси: «Откуда пришла белорусская песня? Данчик (Богдан Андрусишин) родился в Нью-Йорке и пел песни. И «Васілёк» приехал, показывал народные танцы. Они несли эту белорусскую культуру, пока мы спали. Получается, на Беларусь пришла культура в том числе и из Америки. Поэтому пока белорусы есть и делают культуру за рубежом, Беларусь живет».

Сейчас Татьяна Гриневич путешествует по США, поет и танцует вместе с американскими белорусами. Многие предлагают ей остаться и ждать победы в Америке, но Татьяна еще не определилась.

«Когда я вижу нишу, я стараюсь ее занять. Сейчас такая идея – продолжать делать караоке, чтобы люди учились петь белорусские песни. Я даже научилась это делать! Еще одна идея – находить старые песни и записывать их. Также будет выложена в сеть антология белорусской песни –соответствующий альбом. Как скоро, не знаю. Спешить не надо, ведь вселенная лучше знает, когда что должно созреть. Я надеюсь на вселенную», – делится мыслями о ближайших событиях наша собеседница.

Ко всему еще Татьяна продолжает вести свой канал, где можно найти песни на любой вкус: от детских, рождественских и новогодних до солдатских.

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