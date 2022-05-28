Украинские артиллеристы эффектно разгромили врага из французских установок CAESAR 2 28.05.2022, 14:04

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Подбиты два танка, две БМД и грузовик с боекомплектом.

Украинские воины-артиллеристы хорошо освоили французские САУ на колесном шасси «CAESAR» и эффективно уничтожают российских оккупантов, сообщает «Главред».

В Генштабе ВСУ рассказали, что боевые экипажи из состава отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь» нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами.

«Результат – два танка, две БМД, грузовик с боекомплектом», - говорится в сообщении.

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