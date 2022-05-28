Какими специями заменить соль: пять наилучших вариантов 2 28.05.2022, 14:09

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Даже такую востребованную приправу можно заменить отличными альтернативами.

Соль – очень востребованная приправа, без которой тяжело представить все блюда. Но даже такой продукт можно заменить отличными альтернативами.

Редакция FoodOboz выбрала перечень продуктов, которые могут заменить соль при приготовлении разные блюд.

1. Соевый соус

В составе этого соуса уже есть соль и специи, поэтому его смело можно добавлять во все блюда вместо соли. Но стоит помнить, что специалисты не рекомендуют употреблять больше 2 ст. л. соуса в день. Добавлять соус можно в салаты, к мясу и рыбным блюдам.

2. Лимонный сок

Он придаст блюдам очень насыщенный вкус и сделает их полезными, так как в лимоне много витамина С. К тому же лимонный сок отлично подойдет к рыбных и овощным блюдам.

3. Чеснок

Сырой чеснок имеет очень сильный аромат, который придаст его и всем блюдам. Также в блюда, особенно мясные, можно добавлять чесночный порошок.

4. Имбирь, хрен

Эти два ингредиента можно добавлять при консервации вместо соли.

5. Уксус

Его можно добавлять в блюда, но не в больших количествах и лучше – яблочный, виноградный.

Кулинары также отмечают, что соль могут заменить еще и такие специи, как: укроп, перец, карри, петрушка, орегано, кориандр, базилик, куркума, эстрагон, розмарин, майоран, тмин, паприка.

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