Командир батальона «Свобода»: Когда первый танк подожгли, радовались, а потом устали считать потери врага 1 28.05.2022, 14:15

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Российские командиры сами не жалеют своих солдат.

Командир добровольческого батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузык рассказал в интервью изданию gordonua.com об огромных потерях врага на фронте.

"Честно говоря, когда первый танк подожгли, очень радовались, а потом устали считать. Возможно, это звучит бравурно, но это правда. Считаем только наши потери. Вражескую пехоту перестали считать на второй день. Не интересует. [Российские] командиры их не жалеют, это для них пушечное мясо", – рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что украинские бойцы сражаются, не жалея себя.

"На передовой уничтожаем врага. Более прямого контакта с врагом, чем мы имеем, не бывает. У нас не просто передовая. Мы и в минус заходили, контратаковали, мы – военные. Нам ставят задачу – мы ее выполняем. Мы сейчас в самом аду, на передке. К примеру, 9 мая мы готовились и остановили наступление. Уже 10 мая они отомстили – по нашему подразделению нанесли массированный удар. За всю историю войны не помню таких плотных артиллерийских обстрелов. Коллеги посчитали: только по нашим позициям было около 500 обстрелов и больше в час. Мы удержали позиции очень дорогой ценой – два товарища героически погибли, когда отражали танковые атаки, около полутора десятка человек получили ранения. Они отказались уходить с позиций", – отметил Кузык.

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