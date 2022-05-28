«Цены на машины будут расти и дальше» 28.05.2022, 14:20

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Автомобильный рынок Беларуси переживает не лучшие времена.

Автомобильный рынок Беларуси переживает не лучшие времена. Из-за пандемии, дефицита автомобилей и войны в Украине крупнейшие компании вынуждены отказываться от долгосрочного планирования, жить от недели к неделе и искать внутренние резервы, чтобы остаться на плаву. Тем не менее, уверен операционный директор международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Сергей Самойло, эта ситуация — вообще не повод для отказа от развития и тем более закрытия. В интервью для «Про бизнес» руководитель рассказал, как команда компании и лично он восприняли кризис, что нужно делать, чтобы и дальше работать эффективно, и что будет с авторынком Беларуси в ближайшие годы.

«Я 30 лет в бизнесе, но не помню, чтобы кризисы случались каждый год»

— Как стрессы 2020, 2021 и 2022 годов сказались на бизнесе «Атлант-М»?

— Автомобильный бизнес в принципе подвержен испытаниям. Были нюансы в 2008 году, в 2014-м. Очередная волна неприятных событий началась в 2020 году, когда из-за пандемии появились серьезные изменения в работе автомобильных заводов. Ограничивались объемы поставок новых машин, но мы не воспринимали этот кризис как нечто долгое. Думали, 3 месяца, максимум полгода — и все вернется на круги своя. Исходя из этого строили наши планы по развитию. В начале 2021 года прогнозы и планы сбывались: в первом полугодии мы ощутили динамичный рост поставок и продаж.

Затем, когда начались общемировые проблемы с комплектующими и появился дефицит автомобилей, рынок снова встал.

В начале 2022 года мы думали, что ситуация скоро закончится — произойдет достаточно резкий рост по поставкам и продажам, и это позволит нашему холдингу развернуться на рынке так, как мы этого хотим. Эти планы строились во многом на информации от самих автоконцернов, что скоро все будет хорошо.

До 24 февраля 2022 года мы не сворачивали ни одного долгосрочного плана. Несмотря на пандемию и дефицит, четко и постепенно развивали бренд: наращивали свое присутствие в регионах, проводили реконструкцию автоцентров в Минске, разрабатывали CRM-систему и работали в информационном поле. Все эти действия были направлены на то, чтобы как можно скорее вернуться на докризисные показатели и расти дальше, потому что в Беларуси все еще есть нереализованный потенциал.

Мы — я имею в виду всех продавцов автомобилей — можем реализовывать здесь до 120 тысяч новых машин за год.

Многие проекты мы не свернули. Открыли мультибрендовый сервис, продолжаем развивать наш сайт: пока как точку продаж всех марок холдинга, в будущем — и удобную платформу для сервисного обслуживания. Скоро появится другой клиентский сервис — «аварийный менеджер». Мы не сместили наш фокус: клиенты, лидерство на рынке и инновационность.

— Интересна и ваша реакция как руководителя на эти шоковые события…

— Я 30 лет в бизнесе, но не помню, чтобы кризисы случались каждый год. Да, были разовые события типа введения таможенных пошлин или финансовые кризисы. Но сразу после появления новых вводных ты можешь планировать будущее своего бизнеса и смотреть на рынок нормально и вдумчиво.

Конечно, никакой радости и удовольствия в шоках 2020−2021 годов не было. Но не было и панических настроений и мыслей, что все совсем плохо. Просто если раньше мы стремились развиваться несмотря ни на что, то при дефиците и кризисе изменили свой подход к продажам и подбору брендов-партнеров.

Сейчас мы анализируем каждое направление более детально и выбираем только те сделки, которые принесут наибольшую выгоду.

После 24 февраля 2022 года приходится еженедельно корректировать стратегию поведения для того, чтобы работать эффективно. Нам пришлось отказаться от части планов — вернее, отложить их в долгий ящик. Например, сейчас заморозили развитие проектов с продажами автомобилей в регионах, свернули расширение представительства по стране в целом. Также вынуждены оптимизировать штатные структуры и расставаться с частью сотрудников, корректировать графики отпусков.

Сейчас главная задача для меня — получить осознанную и ясную картину происходящего. С февраля по апрель у нас не было конкретной информации от партнеров, при этом мы четко понимали, что они сами не владеют информацией в полной мере.

И даже сегодня мы не можем сказать, что картинка будущего определена на 100%.

Предполагаю, что она будет осенью, но даже и этот срок кажется оптимистичным. То есть сейчас компания учится справляться не с кризисом, а с неопределенностью.

«Первые два месяца после 24 февраля — жесткая неопределенность для всех»

— А как восприняла нынешний кризис ваша команда?

— Кризис для любого человека — это стресс и ожидание изменений, которые, в свою очередь, вряд ли сразу принесут положительные эмоции. У наших сотрудников, как и у людей по всей стране, были опасения относительно своего будущего. Но здесь мы, во-первых, работаем с HR-специалистами в каждом подразделении, чтобы снять эти негативные факторы. Во-вторых, повышаем информированность в целом. «Атлант-М» — большая по меркам Беларуси компания, очень важно, чтобы сотрудники понимали, что происходит и как мы на это реагируем в целом.

Первые два месяца — это жесткая неопределенность для всех. Мы рассказывали, что:

перенесли акцент с продаж на пост-продажное обслуживание;

партнеры обеспечивают нас запчастями почти в полной мере, поэтому волноваться не о чем;

находимся в активном поиске новых автомобильных брендов и сделаем все возможное, чтобы они появились.

Мы много говорим с сотрудниками и вовлекаем их в решение бизнес-задач. И это приносит свои плоды, потому что в команде появляются новые люди, способные брать на себя ответственность и влиять на ситуацию. Для некоторых текущая ситуация — колоссальный шанс проявить себя и вырасти.

Сейчас уже многие процессы вошли в свою колею, стали обычными, не воспринимаются, как временное явление.

— Вы общаетесь с рядовыми сотрудниками лично?

— Раньше мы проводили общие собрания в неформальной обстановке ежегодно в марте, когда подводили итоги предыдущего периода и ставили задачи на следующий. В остальное время передавали свою точку зрения команде через топ-менеджмент и руководителей подразделений.

Сейчас круг общения значительно расширился. Топ-менеджмент собирает свою ключевую команду на встречи чаще, иногда вовлекает и сотрудников из совершенно разных уровней. То есть мы стараемся быть ближе к производственным процессам.

Штат «Атлант-М» — это почти 2 тысячи человек. Мы начали заниматься выстраиванием действительно эффективной коммуникации задолго до 2020 года, просто в кризис потребность слышать и быть услышанным стала ощущаться еще острее.

На данный момент я много общаюсь с топ-менеджментом и руководством подразделений тет-а-тет. Также организован штаб, где мы еженедельно обмениваемся мнениями и информацией по всем брендам и направлениям, вырабатываем общие решения. Еще у нас есть такая структура, как мидл-офис. Его задача — анализ лучших практик подразделений и тиражирование их на всю компанию. Это повышает эффективность в настройке бизнес-процессов.

Еще один момент. На период коронавируса многие сотрудники перешли на удаленную работу, мы приветствовали такие процессы. С текущей скоростью изменений мы поняли, что люди должны быть рядом, понимать атмосферу, происходящее, оперировать текущим днем, а не информацией недельной давности. Поэтому офисного формата работы стало больше.

«Я не считаю, что сейчас нужно закрываться»

— А как меняется ваше взаимодействие с конкурентами по рынку?

— Я бы не хотел называть их конкурентами. Мы все партнеры, которые соревнуются между собой за внимание и выбор клиента. Сейчас мы работаем с ними чуть плотнее, обсуждаем общие вопросы и вырабатываем пул предложений, которые следует вынести на уровень антикризисного комитета в правительстве. И это просто отличное явление, которое может помочь всей отрасли.

Считаю, что такое общение должно быть постоянным. Даже тогда, когда в твоей компании все хорошо. Мы все плывем в одной лодке, работаем на этом рынке в текущих условиях. И хотим, чтобы рынок рос и развивался.

— Каковы ваши планы и прогнозы на 2022 год?

— Хотелось бы сохранить функционал организации и остаться прибыльными. Ведь если нет прибыли, то в будущем не будет и компании. Еще одна важная цель — наладить поставки новых машин и оставаться лучшими на рынке в плане клиентского сервиса.

В этой ситуации у нас есть планы, которые выходят и за 2022 год.

Например, в обозримом будущем мы можем привезти в Беларусь новые автомобильные бренды, которые позволят увеличить предложение на рынке.

Теперь к прогнозам. Я не думаю, что в ближайшее время вернутся старые цены, даже если закончится конфликт в Украине. Все идет к тому, что стоимость автомобилей продолжит расти и дальше. Это не прихоть дилеров или производителей, а следствие удорожания логистики, дефицита комплектующих и полупроводников и итогового увеличения цены конечного продукта.

Даже если представить, что все нормализуется и вернется на уровень 2019 года, то цены не опустятся. Нормализация стоимости — это вопрос нескольких лет или даже десятилетий. Но дефицита автомобилей в Беларуси в долгосрочной перспективе не будет.

— Дайте несколько советов, как сохранять в кризис позитивное мышление.

— Универсальных советов нет. Главное — это не сдаваться и продолжать работать. Надо не отпускать ситуацию и постоянно что-то искать, потому что у любой проблемы есть способы решения.

Я не считаю, что сейчас нужно закрывать бизнес. Закроется, например, «Атлант-М». И что? На улицу выйдет почти 2 тысячи человек, государство недосчитается налогов и взносов, а покупатели не смогут приобрести или обслужить автомобили. И, что самое главное, все члены нашей команды останутся наедине с той же проблемой: «Что делать, как содержать себя и свою семью?». Лучше решать эти вопросы вместе.

Чтобы быть в тонусе, нужно переключаться и не забывать, что жизнь — это не только работа. Мне, например, помогает общение с друзьями и семьей, рыбалка, охота, фотография. Эти вещи приносят удовольствие и расширяют кругозор. А все невзгоды мы обязательно переживем.

— Последний вопрос. А на каком авто вы ездите?

— У меня единственный в стране автомобиль Volkswagen Amarok небесно-голубого цвета. Классный автомобиль, чтобы путешествовать по стране и выезжать на рыбалку и охоту. Он полностью меня устраивает, поэтому я не планирую его менять.