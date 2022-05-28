«Те, кто убивает украинских детей, будут прокляты до седьмого колена»2
- 28.05.2022, 14:29
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Видео, которое тронет каждого.
Украинская художница и «Мисс Одесса-2011» Марина Приемова опубликовала в Instagram трогательное видео.
«То, что сейчас происходит в моей стране — это открытый, жестокий геноцид против украинского народа!
Гибнут дети!
У меня текут слезы, когда я думаю, что это НАШИ убитые дети. Слезы матерей, отцов. Умирает наше будущее, прямо у нас на глазах, умирает ради свободы нашей страны.
Те, кто убивает — будут прокляты до седьмого колена и прощены не будут.
Но я хочу, чтобы суд над ними случился при моей жизни. Я хочу видеть это.
Однажды Эрнеста Хемингуэя попросили, написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он написал : «Продаются детские ботиночки. Неношеные».
Дети не должны умирать!
И если кто-то до сих пор думает, что Путин борется с фашистами — просто посмотрите это видео.
Огромное спасибо композитору Олегу Литвишко, скрипачу из группы «Аквариум» Андрею Суротдинову, певице Ане Чайковской и всем, кто помогал изо всех сил.
Мы обязательно победим!
И наши дети будут жить в свободной стране!», — написала Марина.