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Белорус на «учениях» в Брестcкой области: Русские солдаты общаются с нами по-свински

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  • 28.05.2022, 14:39
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Белорус на «учениях» в Брестcкой области: Русские солдаты общаются с нами по-свински

Оккупанты называют белорусских солдат «новым мясом».

Телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР) опубликовал письмо от подписчика:

«Добрый день. Мой брат сейчас находится на «учениях» в Брестcкой области, номер части называть не буду чтоб не поставлять ни кого. Говорит, что по всем ощущениям их готовят к нападению на Украину. Вместе с ними располагаются русские солдаты, которые общаются с нашими по-свински, между собой смеясь говорят, что это новое мясо.

Брат говорит, что с ними по несколько раз на день проводят идеологические работы, рассказывают про «нацизм и защиту всего мира от украинских фашистов». Самое ужасное, что среди некоторый солдат есть те кто в это верит и хочет на войну!

Я не могу поверить, что Беларусь будет втянута в это. Для меня это как какой-то плохой сон! Ни кто из моих знакомых не поддерживают ни Лукашенко ни войну. Как мы можем быть втянуты в это? Мы обязаны помешать планам этих идиотов!»

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