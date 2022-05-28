«С детства мечтала стать десантником»: украинская красавица знает все об армии врага 3 28.05.2022, 14:46

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Благодаря информации с ее беспилотника артиллерия успешно громит противника.

В рядах ВСУ служит десантница Ольга, которая управляет БПЛА. Именно по ее наводкам работает украинская артиллерия.

На службе девушка с 2015 года. Сейчас она управляет беспилотным летательным аппаратом. На ее счету терабайты отснятых кадров вражеских позиций, засад, расположения техники и личного состава оккупантов, рассказали в командовании ДШВ ВСУ.

Именно по ее данным наша артиллерия точно отрабатывает по захватчикам.

"Я с детства говорила маме, что когда вырасту, то стану десантником", - призналась Ольга.

Так и получилось - сейчас она находится на фронте, координируя украинскую артиллерию.

Ольга рассказала, как ее группа попала под обстрел, но все же доставила важную информацию о местоположении врага в штаб.

"Если мы не привезем этой информации, то у наших коллег не будет работы. Не будет им по кому отрабатывать, а враг будет жить", - поделилась Ольга.

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