Как живут и работают в Украине белорусские айтишники
- 28.05.2022, 14:47
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Две истории белорусов.
Не все белорусские айтишники, работавшие в Украине, уехали из страны, пишет портал devby.io. О войне, работе, жизни под угрозой обстрелов и нежелании уезжать — две истории белорусов.
Ольга, рекрутер (Киев): «В городе ощущаю себя дома и в безопасности»
Живу в Киеве полтора года. Работаю рекрутером в белорусской продуктовой компании.
Война
Для меня война началась в 5.30 утра 24 февраля, когда я проснулась от взрывов. Сразу бросилась читать чаты. Такого ужаса никогда в жизни не испытывала. Меня сильно трясло. Ничего не помогало. Только через три часа после нескольких чашек кофе, горячего и холодного душа я пришла в себя. Потом ко мне приехали отец и сестра со своим молодым человеком.
Первые двое суток мы ночевали в бомбоубежище. Оно находилось прямо в нашем доме. Туда набилось много народа, у всех были с собой тревожные чемоданчики, у кого-то еще и животные.
Работать в бомбоубежище было неудобно, да и в состоянии стресса соображать сложно. Пытаешься решить хотя бы минимальные организационные вопросы.
В первый день был созвон с компанией, мы решали, что делать дальше. В итоге большая часть нашего киевского офиса выехала за территорию Украины. В Киеве осталась я и еще несколько человек. Но потом мы с родными решили на время уехать в западную часть Украины.
Добирались несколько суток, спали в центре для беженцев, в каком-то мотеле в столовой. Нас постоянно останавливали патрули, проверяли.
Две недели мы с семьей провели в Буковеле, потом разъехались. Следующие две недели я находилась у друзей-белорусов в Ивано-Франковске. Потом вернулась назад в Киев.
Здесь есть ощущение дома и безопасности, но иногда накатывает. Во время воздушных тревог иногда прячусь в подъезде. В день бывает и по 10 сирен. Как-то привыкаешь. Страшно было в Ивано-Франковске, когда в день моего приезда бомбили аэродром. А тяжелее всего было два месяца назад, когда на фронте убили моего близкого друга.
Из Украины никуда не собираюсь. Я потеряла все, когда уехала из Беларуси. Это было тяжело и больно. И вот ты обустраиваешься на новом месте, налаживаешь быт, находишь работу, квартиру, и тут снова говорят: «Иди отсюда». Но я не уйду. Это мой дом.
Срок моего ВНЖ закончился больше месяца назад, процесс его продления пока недоступен для белорусов. Счета в банке пока тоже заблокированы.
Не буду вдаваться в подробности, но чтобы расплачиваться за покупки в торговых объектах, можно привязать Apple Pay к карте украинца. Единственный минус — когда нужно переводить деньги с нее на другой счет, то приходится дергать хозяина карты.
Работа
Когда хочется побыть дома, я работаю удаленно. Когда хочу повидать коллег и сменить обстановку — иду в офис.
Хотя в текущей ситуации белорусам ходить и ездить по Киеву несколько стремно. Кто-то относится с опаской, кто-то с агрессией, кто-то с пониманием. Сказать, что ты белоруска — это занять органы на лишние 15 минут, чтобы они несколько раз изучили твои документы, уточнили, кто ты, где ты, как ты. Такое происходит постоянно. К этому нужно быть готовым и привыкнуть. В военное время это нормально.
В своей работе ИТ-рекрутера я также ощущаю, что отношение к белорусам изменилось. Многие не хотят иметь дело с теми, с чьей территории летят ракеты на их дома. Мы это понимаем, не давим. Просто поддерживаем по-максимуму.
Когда я общаюсь с украинскими специалистами, со старта спрашиваю: как вы, где вы, могу ли я помочь? Это разряжает обстановку и обозначает мою готовность заботиться как о человеке, так и о потенциальном сотруднике.
А открытых вакансий много, есть отклики, но рынок пошатнуло.
Волонтерство
Но вообще работать на все 100% сейчас сложно. Плюс я еще занимаюсь волонтерством, а это тоже отнимает время.
Это инициатива моя и знакомых. Они предоставляют финансирование, а я покупаю и доставляю для военных амуницию, еду, медикаменты, вещи первой необходимости. Работаю с белорусскими военными, точечно с украинским ребятами, с которыми хорошо дружили еще до войны.
Вообще в Киеве всегда есть чем заняться. Можно поехать разбирать завалы в пригороде после «русского мира», можно пойти готовить еду для ВСУ/ТРО/беженцев и нуждающихся. Если есть возможность и желание, можно посещать приюты для животных, чьи хозяева погибли или уехали, подвозить еду и медикаменты.
В целом настроение у города меняется. Все оживает, люди возвращаются. Когда я вернулась 1,5 месяца назад, тут не было никого, кроме военных и стариков. Сейчас постепенно открываются магазины и заведения. Людям хочется хоть немного вернуться к привычной жизни.
Борис, аndroid developer (Львов): «Запад Украины обычно обстреливают по вечерам»
Живу с семьей в Украине около полутора лет. До войны я работал как ФОП на компанию в Беларуси, но в связи с агрессией по отношению к Украине это стало невозможно с моральной точки зрения.
Я не сильно возился с поиском новой работы, а нашел компанию с офисом недалеко от дома. Сейчас главное стабильная зарплата, а не погоня за длинным рублем. Компания, в которой работаю, украинская (аутсорс), в штате больше 100 человек. Заказчики со всего мира.
Война
До войны много сотрудников работало дистанционно в разных городах Украины. После начала войны часть уехала за границу, но большинство осталось в стране, преимущественно во Львове. Компания помогает сотрудникам из других городов Украины сюда переехать.
У нас были мысли о переезде в другую страну в первые две недели. Но уехать, особенно с ребенком, которому 5 лет, было не так просто. Очереди на границе, в поездах полные вагоны людей, плюс сложности с выездом мужчин. Когда стало проще, то и желание куда-то ехать пропало. Поэтому пока таких мыслей нет. Хотя у меня есть ПМЖ, и я имею право на временную защиту в ЕС наравне с гражданами Украины (право на работу, здравоохранение и т. д.). Но сейчас стараюсь быть полезным Украине. Надеюсь на скорую победу.
Работа
С начала апреля сотрудники компании стали постепенно возвращаться в офис. Некоторые приходят раз в неделю, некоторые раз в две недели. А кто-то, в том числе я, каждый день. Это моя личная инициатива.
Во время воздушных тревог мы спускаемся в подвал. В рабочее время они обычно не дольше часа (чаще около получаса), поэтому больших просадок по рабочим вопросам нет. В подвале есть интернет, так что многие продолжают работать и даже оттуда созваниваются с заказчиками.
Когда есть большая вероятность обстрелов (например, как 9–10 мая), просят в офис не приходить. Но больше двух воздушных тревог в течение рабочего дня пока еще не было, потому что Львов и в целом западную часть Украины обычно обстреливают по вечерам.
Повседневная жизнь
В последние дни участились воздушные тревоги, даже несколько раз ночью приходилось вставать и уходить в укрытие. В один из дней поспать удалось часа три. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, какие испытания выпали людям на востоке. В остальном это были обычные дни: дом-работа-дом, у ребенка садик.
В выходные обычно гуляем с ребенком в парках (во Львове их достаточно). Теперь и культурная программа достаточно разнообразная в городе: презентации, выставки и т. д. Можем сходить в кафе-ресторан, встречаемся с друзьями — можно устроить вечерние посиделки, если тревог нет. Недавно ходили кататься на аттракционах. В более отдаленные места пока не рискуем.