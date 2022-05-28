Как живут и работают в Украине белорусские айтишники 28.05.2022, 14:47

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Две истории белорусов.

Не все белорусские айтишники, работавшие в Украине, уехали из страны, пишет портал devby.io. О войне, работе, жизни под угрозой обстрелов и нежелании уезжать — две истории белорусов.

Ольга, рекрутер (Киев): «В городе ощущаю себя дома и в безопасности»

Живу в Киеве полтора года. Работаю рекрутером в белорусской продуктовой компании.

Война

Для меня война началась в 5.30 утра 24 февраля, когда я проснулась от взрывов. Сразу бросилась читать чаты. Такого ужаса никогда в жизни не испытывала. Меня сильно трясло. Ничего не помогало. Только через три часа после нескольких чашек кофе, горячего и холодного душа я пришла в себя. Потом ко мне приехали отец и сестра со своим молодым человеком.

Первые двое суток мы ночевали в бомбоубежище. Оно находилось прямо в нашем доме. Туда набилось много народа, у всех были с собой тревожные чемоданчики, у кого-то еще и животные.

Работать в бомбоубежище было неудобно, да и в состоянии стресса соображать сложно. Пытаешься решить хотя бы минимальные организационные вопросы.

В первый день был созвон с компанией, мы решали, что делать дальше. В итоге большая часть нашего киевского офиса выехала за территорию Украины. В Киеве осталась я и еще несколько человек. Но потом мы с родными решили на время уехать в западную часть Украины.

Добирались несколько суток, спали в центре для беженцев, в каком-то мотеле в столовой. Нас постоянно останавливали патрули, проверяли.

Две недели мы с семьей провели в Буковеле, потом разъехались. Следующие две недели я находилась у друзей-белорусов в Ивано-Франковске. Потом вернулась назад в Киев.

Здесь есть ощущение дома и безопасности, но иногда накатывает. Во время воздушных тревог иногда прячусь в подъезде. В день бывает и по 10 сирен. Как-то привыкаешь. Страшно было в Ивано-Франковске, когда в день моего приезда бомбили аэродром. А тяжелее всего было два месяца назад, когда на фронте убили моего близкого друга.

Из Украины никуда не собираюсь. Я потеряла все, когда уехала из Беларуси. Это было тяжело и больно. И вот ты обустраиваешься на новом месте, налаживаешь быт, находишь работу, квартиру, и тут снова говорят: «Иди отсюда». Но я не уйду. Это мой дом.

Срок моего ВНЖ закончился больше месяца назад, процесс его продления пока недоступен для белорусов. Счета в банке пока тоже заблокированы.

Не буду вдаваться в подробности, но чтобы расплачиваться за покупки в торговых объектах, можно привязать Apple Pay к карте украинца. Единственный минус — когда нужно переводить деньги с нее на другой счет, то приходится дергать хозяина карты.

Работа

Когда хочется побыть дома, я работаю удаленно. Когда хочу повидать коллег и сменить обстановку — иду в офис.

Хотя в текущей ситуации белорусам ходить и ездить по Киеву несколько стремно. Кто-то относится с опаской, кто-то с агрессией, кто-то с пониманием. Сказать, что ты белоруска — это занять органы на лишние 15 минут, чтобы они несколько раз изучили твои документы, уточнили, кто ты, где ты, как ты. Такое происходит постоянно. К этому нужно быть готовым и привыкнуть. В военное время это нормально.

В своей работе ИТ-рекрутера я также ощущаю, что отношение к белорусам изменилось. Многие не хотят иметь дело с теми, с чьей территории летят ракеты на их дома. Мы это понимаем, не давим. Просто поддерживаем по-максимуму.

Когда я общаюсь с украинскими специалистами, со старта спрашиваю: как вы, где вы, могу ли я помочь? Это разряжает обстановку и обозначает мою готовность заботиться как о человеке, так и о потенциальном сотруднике.

А открытых вакансий много, есть отклики, но рынок пошатнуло.

Волонтерство

Но вообще работать на все 100% сейчас сложно. Плюс я еще занимаюсь волонтерством, а это тоже отнимает время.

Это инициатива моя и знакомых. Они предоставляют финансирование, а я покупаю и доставляю для военных амуницию, еду, медикаменты, вещи первой необходимости. Работаю с белорусскими военными, точечно с украинским ребятами, с которыми хорошо дружили еще до войны.

Вообще в Киеве всегда есть чем заняться. Можно поехать разбирать завалы в пригороде после «русского мира», можно пойти готовить еду для ВСУ/ТРО/беженцев и нуждающихся. Если есть возможность и желание, можно посещать приюты для животных, чьи хозяева погибли или уехали, подвозить еду и медикаменты.

В целом настроение у города меняется. Все оживает, люди возвращаются. Когда я вернулась 1,5 месяца назад, тут не было никого, кроме военных и стариков. Сейчас постепенно открываются магазины и заведения. Людям хочется хоть немного вернуться к привычной жизни.

Борис, аndroid developer (Львов): «Запад Украины обычно обстреливают по вечерам»

Живу с семьей в Украине около полутора лет. До войны я работал как ФОП на компанию в Беларуси, но в связи с агрессией по отношению к Украине это стало невозможно с моральной точки зрения.

Я не сильно возился с поиском новой работы, а нашел компанию с офисом недалеко от дома. Сейчас главное стабильная зарплата, а не погоня за длинным рублем. Компания, в которой работаю, украинская (аутсорс), в штате больше 100 человек. Заказчики со всего мира.

Война

До войны много сотрудников работало дистанционно в разных городах Украины. После начала войны часть уехала за границу, но большинство осталось в стране, преимущественно во Львове. Компания помогает сотрудникам из других городов Украины сюда переехать.

У нас были мысли о переезде в другую страну в первые две недели. Но уехать, особенно с ребенком, которому 5 лет, было не так просто. Очереди на границе, в поездах полные вагоны людей, плюс сложности с выездом мужчин. Когда стало проще, то и желание куда-то ехать пропало. Поэтому пока таких мыслей нет. Хотя у меня есть ПМЖ, и я имею право на временную защиту в ЕС наравне с гражданами Украины (право на работу, здравоохранение и т. д.). Но сейчас стараюсь быть полезным Украине. Надеюсь на скорую победу.

Работа

С начала апреля сотрудники компании стали постепенно возвращаться в офис. Некоторые приходят раз в неделю, некоторые раз в две недели. А кто-то, в том числе я, каждый день. Это моя личная инициатива.

Во время воздушных тревог мы спускаемся в подвал. В рабочее время они обычно не дольше часа (чаще около получаса), поэтому больших просадок по рабочим вопросам нет. В подвале есть интернет, так что многие продолжают работать и даже оттуда созваниваются с заказчиками.

Когда есть большая вероятность обстрелов (например, как 9–10 мая), просят в офис не приходить. Но больше двух воздушных тревог в течение рабочего дня пока еще не было, потому что Львов и в целом западную часть Украины обычно обстреливают по вечерам.

Повседневная жизнь

В последние дни участились воздушные тревоги, даже несколько раз ночью приходилось вставать и уходить в укрытие. В один из дней поспать удалось часа три. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, какие испытания выпали людям на востоке. В остальном это были обычные дни: дом-работа-дом, у ребенка садик.

В выходные обычно гуляем с ребенком в парках (во Львове их достаточно). Теперь и культурная программа достаточно разнообразная в городе: презентации, выставки и т. д. Можем сходить в кафе-ресторан, встречаемся с друзьями — можно устроить вечерние посиделки, если тревог нет. Недавно ходили кататься на аттракционах. В более отдаленные места пока не рискуем.

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