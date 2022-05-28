Что почем сейчас на Комаровском рынке? 3 28.05.2022, 14:53

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Цены на голубику доходят до 60 рублей за килограмм.

Легкий дождик совсем не испугал минчан, пришедших за дарами природы в последние весенние выходные на Комаровский рынок. Заглянули туда и корреспонденты агентства «Минск-Новости» — посмотрели на цены и новинки рынка.

Как приятно сейчас заходить на рынок, который встречает каждого посетителя сладким ароматом любимых ягод!.. Красная клубника расположилась на многих прилавках, вытесняя уже несезонные фрукты (мандарины, апельсины). Более крупная стоит 17–20 рублей за кило, мелкая — на несколько рублей дешевле. Греческую сейчас продают в среднем по 12.

Сладкая и сочная, по словам продавцов, черешня — сейчас дорогое удовольствие. За кило просят порядка 25 рублей. Только в некоторых местах встретились предложения за 20. Выглядит, несомненно, вкусно и красиво, но денег жалко — лучше подождать хотя бы пару недель.

Из ягод можно встретить голубику, но тоже лучше не торопиться с покупкой, потому что цена сильно кусается: кило продают за 50–60 рублей. С этой недели на прилавках появилась малина! Стаканчик (250 г) стоит сейчас от 5 рублей — не самое худшее предложение. Мы привыкли есть арбузы в конце лета и в сентябре, однако любители этой крупной ягоды могут попробовать ее уже сейчас: за 1 кг арбуза из Ирана просят 5 рублей. Одно авокадо реально купить по 4.

Мандарины и апельсины сейчас не пользуются большим спросом, но их все еще можно встретить у некоторых продавцов. Например, сладкий крупный апельсин сейчас стоит в среднем 6 рублей, грейпфрут — 7, мандарины — от 4.

Этим новинкам обрадуются минчане и гости столицы: на Комаровке уже вовсю продают нектарины и абрикосы, а вот персики пока редкая находка. Стоимость их, конечно, не самая низкая, но сам факт того, что эти плоды теперь активно продают в городе, не может не радовать. Например, нектарин и персик продают по 20 рублей, абрикосы — от 10 до 15 рублей, инжирный персик — 25.

Несмотря на то, что яблоки считаются универсальными и вполне актуальны в каждом сезоне, сейчас они потерялись на фоне красных ягод клубники, ярких нектаринов и желтых абрикосов. Но продавцы все еще предлагают купить и сладкие, и кислые плоды: средний прайс — 3 рубля.

Что еще можно встретить на фруктовых и ягодных прилавках продавцов? Сливу по 10 рублей за кило, грушу — по 7, киви и виноград — от 8.

Прошлись традиционно по овощным рядам и отметили, что цены на те же огурцы понизились: сейчас пупырчатые можно купить по приятной цене — 3 рубля. Помидоры стоят дороже: где-то продают по 3–5, где-то — от 8, черри на веточке и вовсе можно встретить за 20. Кило кабачков оценили в 5 рублей, а вот баклажаны — 10. Кило имбиря оценили в 20. Перцы стоят дешевле, чем месяц-другой назад: стоимость начинается от приятных 3 рублей.

Цена на картошку — от рубля до пяти, например, «гала» попадет вам в корзину за 99 копеек, «ласунок» — 1,4, а вот молодой ранний картофель — 4,5–5. Чеснок — 9 рублей, свекла молодая — 5, морковь — в среднем 3. Пучки зелени (укроп, петрушка, перья зеленого лука, щавель) традиционно продают по 1,5, кое-где можно встретить предложения чуть дороже или даже дешевле.

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