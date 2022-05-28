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Ученые разработали технологию, которая превращает воздух в воду

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  • 28.05.2022, 15:08
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Ученые разработали технологию, которая превращает воздух в воду

Прототип устройства может производить около 13 литров в день.

По мере усиления климатических изменений вопрос дефицита воды становится все более актуальным, особенно для территорий с длинными засушливыми периодами. Новая технология Техасского университета может решить эту проблему, сообщает Fact Company.

Разработка ученых, исследование о которой опубликовано в научном журнале Nature, позволяет собирать воду из воздуха даже в самом сухом климате. «Плюс этой технологии в том, что извлечь воду из воздуха можно в любом месте», — говорит ведущий автор исследования Юхонг Го.

Технология получения воды из воздуха не нова. Однако в засушливых условиях она требует больших затрат энергии. Техасская команда заменила часть материалов, чтобы адаптировать технологию.

Один из компонентов — камедь растения аморфофаллус коньяк. Ее используют в качестве пищевой добавки. За счет открытых пор материал легко подвергается воздействию воздуха, а в сочетании с определенным видом соли абсорбирует влагу. Ученые добавили ингредиенты в полимер растительного происхождения, который предназначен для быстрого захвата воды и ее высвобождения при нагревании.

«По сути, воду поглощает соль, полимерная прослойка лишь улучшает эффективность работы, — отмечает Го. — Если использовать только соль, на поглощение и выделение воды потребуется 10 часов. Это слишком медленный процесс. Использование полимерной пленки позволяет впитывать влагу за час, а на выделение воды нужно всего 10 минут».

Прототип, созданный учеными, может производить более шести литров чистой питьевой воды в день в местах с относительной влажностью менее 15% и 13 литров в день — в районах с относительной влажностью до 30%.

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