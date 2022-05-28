Россия взорвала крылатую ракету «Циркон» возле границ Финляндии и Швеции 15 28.05.2022, 15:13

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Ракету запустили из Баренцева моря.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" русской армии выполнил испытательную стрельбу ракетой "Циркон" в Баренцевом море.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море", - говорится в сообщении министерства.

Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения, уточняют в МО РФ.

Русские утверждают, что "Циркон" успешно поразила морскую мишень на расстоянии около 1000 км.

Накануне Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Обе страны долгое время были в нейтральном статусе, но после нападения России на Украину резко сменили внешнеполитический курс.

Москва этому пытается препятствовать, так как после вступления Финляндии войска НАТО будут находиться у самых границ РФ. Высшие государственные лица России неоднократно угрожали странам военной эскалацией.

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