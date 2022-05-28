«Никакая фирма-прокладка не поможет»: на «Беларуськалии» значительно просели зарплаты 2 28.05.2022, 15:19

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Что происходит с попавшим под санкции крупнейшим белорусским предприятием?

Официально белорусская армия не принимает участия в войне России с Украиной. Но Беларусь поддерживает в этом конфликте Кремль: Лукашенко предоставил территорию Беларуси для проезда и временной дислокации российских войск, а с территории Беларуси наносились удары по Украине. Согласно международному законодательству, это приравнивается к соучастию в военной агрессии. Из-за пособничества в войне против Украины и массовых репрессий в отношении Беларуси действуют санкции США и ЕС. По словам первого вице-премьера страны Николая Снопкова, они "затронули порядка 20% белорусской экономики и привели к снижению ВВП Беларуси в январе – апреле на 2,1%": из-за них только в этом году экономика Беларуси рискует недополучить $14 млрд экспортной выручки.

В санкционном черном списке оказалось и крупнейшее калийное предприятие Беларуси – "Беларуськалий", один из главных поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Санкции в отношении него были введены после скандальных президентских выборов в 2020 году и подавления властями Беларуси массовых протестов против Лукашенко. После этого у предприятия возникли проблемы со сбытом продукции: в феврале этого года Литва, а затем и Украина прекратили транзит белорусского калия по своей территории, сообщает currenttime.tv.

Работники "Беларуськалия" отказываются разговаривать с журналистами под запись из-за боязни увольнений или уголовного преследования, но в частных разговорах подтверждают: сейчас на предприятии не лучшие времена. Продукция хранится на складах, шахтеров переводят на 2/3 тарифной ставки.

"У многих работников зарплаты просели значительно. Но формально они просели не за счет сокращения заработной платы, а за счет того, что на многих рудниках происходят ремонтные работы, остановочные работы и, соответственно, снимаются всякие надбавки", – объясняет Владимир Тимощенко из стачкома "Беларуськалия".

Белорусские власти традиционно видят альтернативу западным рынкам сбыта в России. Однако, как объясняет экономист Лев Львовский, в случае с калием все не так просто, как и с его перевозкой.

"Было заявление Лукашенко, что необходим еще год для того, чтобы завершить модернизацию терминала под Санкт-Петербургом, – говорит экономист. – А самое последнее заявление Лукашенко звучало так, что "через два года мы точно будем иметь свой порт". Это означает, что даже самые радужные ожидания отделены от нас очень большим промежутком времени".

Сейчас предприятие продает калий дешевле, чем это делают ее крупнейшие конкуренты: Россия и Канада. По мнению бывших и нынешних работников предприятия, улучшить ситуацию помогут только выход на новые рынки сбыта или возобновление транзита через порт в литовской Клайпеде.

"Если получится сделать маневр в торговле калийными удобрениями путем каких-то сокращений, урезания зарплат, выплат – предприятие может оставаться на плаву, – объясняет Владимир Тимощенко из стачкома "Беларуськалия". – Ну а если этого окна возможностей не будет, то никакая фирма-прокладка не поможет, потому что путей, по сути, нет. Есть же вторичные санкции, под которые не все захотят подпасть".

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