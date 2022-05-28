«Ник и Майк»: В Беларуси происходит рейдерский захват Миорского металлопрокатного завода 4 28.05.2022, 15:26

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Орудует «Белцветмет».

По-прежнему важно понимать, что на ситуацию внутри страны могут повлиять только белорусы, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Сегодня расскажем про Миорский металлопрокатный завод, руководство которого было посажено. В итоге вполне рабочее предприятие фактически остановило производство.

В данный момент продолжается рейдерский захват завода. Орудует «Белцветмет». Денег нет совсем – зарплату постоянно задерживают. Задержки даже несмотря на то, что из-за простоя многие переведены на 2/3 оклада. В целом фонд заработной платы сократился более чем в два раза. По сути, речь идет про банкротство предприятия. «Беларусбанк», который был основным кредитором, подал документы в суд.

С сырьем тоже проблемы. Его поставляет только «Белцветмет». В итоге вместо проектных 25 тысяч килограмм выпускается 2-3 тысячи. При этом со сбытом тоже не все гладко.

Что касается посадок, то на данный момент за решеткой остается только учредитель Коваленок. Как мы уже говорили, он вполне лоялен был к властям, которые кредитовали строительство завода. Однако не спасло. Статус других сидельцев варьируется – некоторые изначально выходили под домашний арест.

Возможно, синепал в ближайшее время самолично посетит предприятие, чтобы зафиксировать факт захвата.

Для небольших Миор ситуация на заводе – катастрофа. Других предприятий в городе нет, людям идти некуда. Многие переучивались, чтобы устроиться на работу, а сейчас снова полная неизвестность.

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