Какие экзотические животные живут в квартирах у белорусов? 28.05.2022, 15:40

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Некоторые из них вас увидят.

Обезьяны и мини-пиг — такие экзотические животные прописались в квартирах у минчан, пишут «Минск-Новости».

Семилетняя обезьянка живет в обычной трехкомнатной квартире. Как только Зёба поселился здесь, он сразу же захватил власть в свои лапки. Ему достаются лучшие продукты, он спит на самой мягкой подушке, и у него есть личный стул. А еще любит шокировать гостей при встрече: прыгает и приземляется им на голову. Та еще бестия!

В доме Зёба появился совершенно случайно. Его подарил дочери хозяйки бывший парень, а когда девушка переехала в новую квартиру, то не захотела забирать питомца с собой и оставила его на попечение родителей. На логичный вопрос: «А почему бы не отдать в зоопарк?» — хозяева отвечают: «Ну как же? Он ведь член семьи!»

А вот другой представитель обезьяньего рода ведет себя очень даже прилично. Зовут его Николас Кейдж, живет он в доме у зоолога Ирины.

— Мама Ники умерла, а сородичи не захотели принимать малыша в стаю. Вот и забрала его домой. Жалко, маленький еще, — поясняет собеседница. — Домашние к нему так привязались!

Обезьянка дружит с детьми Ирины, умеет играть в ладушки и пользуется салфеткой во время еды.

— Ники очень умный, быстро всему учится. Иногда даже забываем, что он не человек, — говорит зоолог.

У программиста Ивана обитает карликовая домашняя свинья, или мини-пиг. Все гости в доме пытаются держаться как можно дальше от необычной хрюшки и постоянно интересуются, не больна ли она. Но, несмотря на внешний вид, Мотя очень дружелюбная и ласковая.

— Сначала я хотел купить обычную морскую свинку, — говорит Иван, — но потом увидел Мотечку, которая одиноко сидела в сторонке. Я не мог ее не взять. Не пожалел ни разу — она мой лучший друг!

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