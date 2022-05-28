Бойцы 14-ой ОМБР разбомбили российскую технику со «Стугны» 3 28.05.2022, 16:25

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Украинские военные поделились нарезкой видео удачных запусков ракет по российской бронетехнике.

Отважные украинские защитники продолжают героически сражаться с российскими оккупантами, используя все имеющееся оружие. На этот раз своими достижениями поделились воины из 14 Отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого.

Защитникам удалось уничтожить по меньшей мере четыре единицы вражеской техники. В этом им помог отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". От слова "пуск" до уничтожения вражеской техники – всего несколько секунд, отмечают военные.

"Пламя, которым горит каждая очередная уничтоженная единица вражеской техники освещает нам путь к Победе!", – говорится в сообщении.

Почему "Стугна" так хорошо уничтожает танки РФ

Этот ПТРК еще с первых дней войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага на металлолом, но и спасать жизни операторов.

ПТРК "Стугна" имеет крайне высокие характеристики, которые позволяют уничтожать из него любой танк противника, не говоря уже о другой бронетехники. К слову, работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, достаточно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть, для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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