Одно из белорусских агентств недвижимости лишили лицензии 1 28.05.2022, 16:10

1,630

Другому агенству - вынесли предписание.

Одно из белорусских агентств недвижимости лишили лицензии — теперь оно не вправе оказывать риэлтерские услуги, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Минюст.

27 мая принято решение о прекращении действия лицензии на право оказания риэлтерских услуг, выданной ООО «Риэлт хаус». Данному решению предшествовала жалоба гражданки на неправомерные действия организации, в том числе по размещению недостоверной рекламы объектов недвижимости", — говорится в сообщении Минюста.

Действие лицензии прекращается с 30 мая. Для расторжения действующих договоров клиентам следует обратиться в данную организацию — надо учитывать, что при лишении лицензии «Риэлт хаус» не вправе оказывать риэлтерские услуги.

Еще одному агентству недвижимости, ОООР «Сильван» вынесено предписание из-за несоблюдения одним из риэлторов правил профессиональной этики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».