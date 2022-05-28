Одно из белорусских агентств недвижимости лишили лицензии1
- 28.05.2022, 16:10
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Другому агенству - вынесли предписание.
Одно из белорусских агентств недвижимости лишили лицензии — теперь оно не вправе оказывать риэлтерские услуги, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Минюст.
27 мая принято решение о прекращении действия лицензии на право оказания риэлтерских услуг, выданной ООО «Риэлт хаус». Данному решению предшествовала жалоба гражданки на неправомерные действия организации, в том числе по размещению недостоверной рекламы объектов недвижимости", — говорится в сообщении Минюста.
Действие лицензии прекращается с 30 мая. Для расторжения действующих договоров клиентам следует обратиться в данную организацию — надо учитывать, что при лишении лицензии «Риэлт хаус» не вправе оказывать риэлтерские услуги.
Еще одному агентству недвижимости, ОООР «Сильван» вынесено предписание из-за несоблюдения одним из риэлторов правил профессиональной этики.