Названы продукты, нейтрализующие воспалительные процессы 28.05.2022, 16:16

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Один из таких продуктов — капуста.

Именно такой побочный продукт жизнедеятельности человека как свободные радикалы, образующийся в организме в результате неправильного питания и вредных привычек, убивает и разрушает клетки, вызывая воспалительные процессы, пишет сайт medicina.ua,

Обезопасить себя от пагубного воздействия свободных радикалом можно при помощи достаточного количества биодоступных антиоксидантов нейтрализующих воспаления содержащихся в продуктах питания.

Орехи и рыба.

Важной составляющей объединившей эти продукты являются жирные кислоты Омега-3, которые способствуют уменьшению болей в суставах, поддержанию тонуса сосудов, нормализуют давление и обладают антиоксидатативными свойствами. Омега-3 полезны для работы бронхов , снижают проявления аллергических реакций и являются важным структурным компонентом клеточных мембран организма человека.

Черника.

Обладает противовоспалительными и питательными свойствами благодаря наличию ресвератрола и небольшого содержания сахара. Черника усиливает пропускную способность мембран, тем самым предоставляя доступ к большему количеству питательных веществ и их распространению.

Куркума.

Куркумин является одним из сильнейших антиоксидантов, применение которого широко распространено в Индии и Китае. Отличается отсутствием каких либо побочных эффектов . Очень полезен при гастрите, язвенных проявлениях, проблемах с почками и ряде сердечных заболеваний.

Дикий лосось.

Это вид рыбы выделен в отдельную категорию, так как богат астаксантином. По причине наличия двух дополнительных групп молекул, астаксантин не только нейтрализует свободные радикалы, но и прекращает разрушающие цепные реакции повреждающие клетки.

Капуста.

Бытует мнение, что эта сельскохозяйственная культура снижает риск возникновения онкологических заболеваний и является естественным источником изотиоцианатов — биологически активных соединений, отвечающих за ряд жизненно важных функций: защита организма от бактерий, вредного действия ионизирующих излучений и развития раковых клеток.

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