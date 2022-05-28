ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины 4 28.05.2022, 16:24

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Путинские оккупанты понесли потери и заняли оборону.

Вследствие контрнаступательных действий на юге Украины враг понес существенные потери и занял оборону на невыгодных и недооборудованных позициях, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Ситуация на линии соприкосновения имеет свою динамику. Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины", - отметил он.

Назаров напомнил, что оккупанты снова атаковали Николаев из реактивных систем залпового огня, попав в жилые кварталы.

Предварительно, есть раненые среди гражданского населения. Информация уточняется.

В то же время, на оккупированной Херсонщине пути выезда на подконтрольные Украине территории враг полностью заблокировал.

"Машины, которыми люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", - рассказал спикер ОК.

Он добавил, что оккупанты продолжают блокаду украинских портов.

"Их корабельная группировка остается без изменений, поддерживая угрозу ракетных ударов. Также высокой остается вероятность атак стратегической авиацией", - уточнил Назаров.

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