«Половину зарплаты отдаю на коммунальные платежи и за садик» 1 28.05.2022, 16:34

Молодая мама-одиночка честно рассказала о своем бюджете.

Оксане 27. На предпоследнем курсе могилевского вуза она вышла замуж, затем родила ребенка. Благодаря малышу удалось избежать обязательного распределения – осталась в Могилеве.

К сожалению, брак распался, и декретный отпуск подошел к концу. Молодая мама с высшим гуманитарным образованием была согласна на любую работу с графиком с 8 до 17. Ей повезло: предложили вакансию в издании, так Оксана стала верстальщиком, пишет magilev.by.

– Меня сразу предупредили, что зарплата – не «вау», но жить можно, – говорит девушка. – Работаю на ставку с 8.30 до 17.00, получаю 450-500 рублей на руки. Еще плюс 300 рублей – алименты от бывшего супруга. И 50 рублей – за дополнительную подработку фрилансером. В общем, в месяц выходит 800-850 рублей. Не жалуюсь.

– Хотя... когда почти половину зарплаты отдаешь на коммунальные платежи и за садик, становится грустненько, – добавляет молодая мама.

Жилье и связь

Оксана живет в Могилеве в собственной двухкомнатной квартире, уже полегче – не нужно платить за съем жилья в долларах. В марте за коммунальные услуги (газ, свет, вода) она заплатила 100 руб. Интернет – плюс еще 25 руб. Мобильный телефон – от Life обходится ежемесячно в 20 руб. У сына-детсадовца мобильник свой, оплачивает мама – плюс еще 7 руб.

Садик

Пятилетний Костя, сын Оксаны, посещает старшую группу детсада. Ежемесячно мама платит за питание в садике 70 руб. Ребенка уже сейчас готовят к школе – Костя в течение года посещает платные занятия в «субботней» (подготовительной) школе – по 25 руб. в месяц.

В садике родители раз в год сдают попечительские взносы, а также покупают новые книжки, тетради, карандаши, краски, игрушки... Оксана оценивает эти траты в 50 руб.

Питание

B питании Оксана, по ее словам, себя и сына не ограничивает. Минимальный чек за поход в магазин – 25 руб. Берет, как правило, акционные товары либо те, что подешевле. Всегда дома есть крупы, макароны твердых сортов, мясо (свинина и курица), картошка, яйца. В сезон не переводятся свежие ягоды, фрукты и овощи.

– Что-то консервирую, что-то замораживаю, – делится Оксана. – Сын, конечно, любит сладости, чипсы, но стараюсь их часто не брать – бесполезная еда.

С бывшим мужем сохранились теплые отношения, поэтому, когда он приезжает навестить сына, привозит еще и разных продуктов – и мясо, и картошку, и макароны.

Одежда

Сын растет, как на дрожжах, смеется Оксана, одежды на него не напасешься, поэтому настоящим спасением стали секонд-хенды.

– Детские майки, кофты, джинсы там можно купить по 10 рублей, а то и еще дешевле, – говорит мама. – Куртки – от 10 до 30 рублей. Я чаще беру ему все «на вырост». Обувь покупаем и в «Кари», и на рынке, и в торговых центрах. На днях купила кроссовки на распродаже за 20 рублей, надеюсь, летний сезон переживем. Нужно еще купить сандалии – а это 45-50 рублей.

Себе одежду молодая мама тоже берет в секонде.

– У меня нет каких-то предубеждений по поводу «энергетики» старой одежды. Для меня секонд – это возможность выглядеть «дорага-багата», но за гораздо меньшие деньги, – объясняет Оксана. – Да и брендовые вещи из секонда годами выглядят, как новые, даже при постоянной носке и стирке.

Расходы на себя разные.

– Бывает, зайду в день привоза – и весь запас денег оставлю, – смеется Оксана. – То туфельки красивые попадутся, то платье – ох, как я их люблю! А бывает – раз в неделю-две возьму сыну что-нибудь и больше не хожу.

О красивых платьях уже сказали, а еще слабости Оксаны – парфюм и орхидеи.

– Раньше я покупала копии разных популярных ароматов. Но стоит познакомиться с оригиналом, и ты понимаешь, что больше в жизни не купишь никакую «лицензию», – делится Оксана. – Да, дорого, но, на мое счастье, существует распив оригинальной парфюмерии – хоть 5, хоть 10 миллилитров. Могу себе позволить.

Орхидей у Оксаны в квартире «всего-то около 30 штук»:

– Но зато какие шикарные подоконники во время цветения! Да, одна орхидея сегодня стоит 45-50 рублей, но я редко покупаю цветущие. Беру отцветашки и уценки и сама их выхаживаю – одна такая орхидея обходится в 10, 20 рублей.

У Константина главное развлечение – планшет:

– Год назад папа подарил ему на день рождения, с тех пор Костя с ним не расстается – смотрит на YouTube обзоры, играет в онлайн-игры.

Бюджет на здоровье

– Когда сын только пошел в детсад (в 2 года), минимум по 50 рублей в месяц уходило на лекарства, – рассказывает Оксана. – Болел часто: то антибиотики назначат, то противовирусные, то отхаркивающие. Два дня был в саду, а две недели дома болел. Сейчас, слава богу, вспоминаем про аптечку крайне редко.

Подработка

– Бывают, конечно, моменты, когда чуть ли не плачешь, – признается молодая мама, – когда в кошельке остается 20 рублей, а до зарплаты еще жить и жить. Но я считаю: раз есть две руки, две ноги, голова на плечах – ищи подработку, не ной. Я стала писать тексты на заказ, благо, в интернете сейчас много такой подработки. Получаю за это около 50 рублей в месяц. Работаю вечером дома, после основной работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».