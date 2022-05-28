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Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

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  • 28.05.2022, 16:48
Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

Видеофакт.

Пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении госграницы, сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу партии.

Члены политсилы на пункте пропуска записали видео, обвинив ГПСУ в "нарушении закона". По их словам, Порошенко должен был отправиться в командировку в рамках делегации на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

Политики утверждают, что Порошенко имел с собой соответствующий QR-код.

Ранее, 27 мая Петр Порошенко пытался уехать из Украины с рабочим визитом в Вильнюс. Пограничники развернули политика из-за того, что не смогли считать его QR-код.

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