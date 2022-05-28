Порошенко во второй раз не выпустили из Украины

Порошенко во второй раз не выпустили из Украины2
- 28.05.2022, 16:48
Видеофакт.
Пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко во второй раз отказали в пересечении госграницы, сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу партии.
Члены политсилы на пункте пропуска записали видео, обвинив ГПСУ в "нарушении закона". По их словам, Порошенко должен был отправиться в командировку в рамках делегации на заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.
Политики утверждают, что Порошенко имел с собой соответствующий QR-код.
Ранее, 27 мая Петр Порошенко пытался уехать из Украины с рабочим визитом в Вильнюс. Пограничники развернули политика из-за того, что не смогли считать его QR-код.