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Финляндия, победив команду США, пробилась в финал ЧМ-2022 по хоккею

  • 28.05.2022, 17:17
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Финляндия, победив команду США, пробилась в финал ЧМ-2022 по хоккею

В решающем поединке финны сыграют с победителем баталии Канада - Чехия.

В первом полуфинале чемпионата мира-2022 сборная Финляндии на домашнем льду в Тампере переиграла команду США, пишет pressball.by.

Финляндия — США — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 — Шмидт (Пик, Тайнэн, 1.04). 1:1 — Хейскайнен (Песонен, 16.53). 2:1 — Маннинен (Лехтонен, Хартикайнен, 24.11 — бол.). 2:2 — Фаррелл (Майерс, Джонс, 26.52). 3:2 — Ватанен (Песонен, Хейскайнен, 29.40). 4:2 — Армиа (Хейскайнен, Ватанен, 45.03). 4:3 — Годетт (Болди, Тайнэн, 57.09).

В решающем поединке финны сыграют с победителем баталии Канада — Чехия, которая начнется в 18:20 по белорусскому времени.

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