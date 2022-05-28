Зеленский объяснил, почему будет вести переговоры только с Путиным 17 28.05.2022, 17:46

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Президент Украины заявил, «неважно, что говорит их министр иностранных дел».

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что хочет говорить о войне только с российским диктатором Путиным, поскольку в России больше никто ничего не решает. Об этом он рассказал в интервью нидерландскому каналу NOS, пишет nv.ua.

«Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным, — ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди — они никто, к сожалению», — сказал президент Украины.

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