Юго-восток Гомельской области стал самой закрытой территорией Беларуси 1 28.05.2022, 18:07

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Введены новые ограничения на посещение приграничной полосы в трех районах Гомельской области.

Так выглядит новое ограничение на посещение приграничной полосы в трёх районах Гомельской области (Брагинский, Лоевский и Хойникский). На схеме пограничная полоса — территория между синей и красной линиями, пишет «Флагшток».

Решение введено Госпогранкомитетом Беларуси на все лето 2022 года.

На практике это решение запрещает приближение к приграничным участкам Днепра и Сожа на расстояние от нескольких сотен метров до нескольких километров. Запрет посещения полосы в Хойникском районе выглядит странно, так как вся госграница в этом районе находится на территории закрытого Полесского радиационного заповедника.

Таким образом юго-восток Гомельской области стали самыми закрытыми территориями Беларуси:

- с начала марта посещение лесов в приграничных районах под предлогом "пожароопасной ситуации" запретил Минлесхоз;

- в конце апреля Лоевский и Брагинский райисполкомы ввели запрет на выход на лодках по рекам Сож и Днепр;

- от Лоевского до Наровлянского районов — закрытый Полесский радиационный заповедник.

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