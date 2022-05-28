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От каких продуктов отказываются белорусы из-за роста цен?

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  • 28.05.2022, 18:14
  • 5,972
От каких продуктов отказываются белорусы из-за роста цен?

Цены очень сильно бьют по семейным бюджетам.

Пришлось ли вам из-за подорожания отказаться от некоторых продуктов? Об этом сайт horki.info решил узнать у случайных прохожих в Горках. Вот что получилось.

Валентина:

- Очень сильно взлетели в цене овощи: капуста, перец, помидоры. Пришлось ограничить их потребление. Ненамного отстают морковь и свекла. Все это растет в нашей стране, странно, что такой скачек цен. У моей мамы есть огород, мы знаем, каких стоит трудов это вырастить. Все равно – такие цены, как сейчас, это слишком! И мясо подорожало, и молочные продукты, по семейному бюджету это бьет очень сильно.

Наталья:

- Конечно! У меня трое маленьких детей, теперь приходится ограничивать семью в овощах и фруктах. Все очень дорого. Если раньше, к примеру, мы брали пару килограмм мандаринов или яблок, то теперь каждому ребенку под счет – по 23 штуки. Скоро лето, у нас дача, будем стараться там все выращивать по максимуму. Раньше там у нас были кролики, а сейчас держим поросеночка. Иначе никак.

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