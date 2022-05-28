В Минске впервые за два года католики проведут шествие Божьего Тела 1 28.05.2022, 18:22

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Оно начнется от храма Святой Троицы на Золотой Горке.

Впервые за два года католики проведут 29 мая традиционную процессию Божьего Тела по проспекту Независимости, сообщает zerkalo.io.

Католическая церковь получила разрешение городских властей на проведение 29 мая шествия в центре Минска — оно начнется от храма Святой Троицы (Святого Роха) на Золотой Горке и закончится возле храма Святого Симеона и Святой Елены (Красного костела) на площади Независимости.

Начало общегородского крестного хода намечено после мессы в костеле на Золотой Горке в 9.00. В других католических церквях Минска утренние службы в этот день отменены.

Празднование Тела и Крови Христа, которое обычно отмечается проведением крестного хода, в 2022 году приходится на 16 июня. Однако в Минске процессии Божьего Тела принято проводить в последние выходные мая – перед началом каникул и сезона отпусков, чтобы в них могли принять участие как можно больше верующих.

В крестных ходах Божьего Тела в Минске обычно участвуют тысячи человек, также они проходят в областных и районных центрах и в селах, где есть католические парафии. Однако в последние два года в Минске общегородские шествия не проводились — официальной причиной называется пандемия коронавируса. Также не запланирована процессия в Гродно, которая обычно проходит при многотысячном участии верующих.

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