СБУ арестовала активы «Роснефти» в Украине 3 28.05.2022, 18:30

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Озвучена внушительная цифра.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность подконтрольной России энергокомпании "Роснефти", расположенной на украинской территории. СБУ арестовали денежные активы компании более 20 миллионов гривен. По данным спецслужбы, прибыль предприятия переправлялась в РФ для финансирования боевых действий российских военных против украинских защитников. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

"Установлено, что предприятие входило в структуру кремлевской промышленно-финансовой группы "Роснефть" и занималось поставкой электроэнергии", - отметили в сообщении.

Кроме того, доходы переправлялись в Россию, чтобы финансировать российскую агрессию против Украины.

Также СБУ направила в Кабинет Министров Украины свои предложения по национализации имущества "Роснефти". В то же время, украинская спецслужба вместе с государственным регулятором приостановила действие лицензии на поставку электроэнергии в Украину.

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