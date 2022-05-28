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Что происходит на белорусских АЗС?

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  • 28.05.2022, 18:42
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Что происходит на белорусских АЗС?

На некоторых литр дизельного топлива уже стоит 3,58 рубля.

С 24 мая концерн «Белнефтехим» вновь поднял розничные цены на топливо – уже в 13-й раз с начала года. «Плюс» составил традиционные две копейки, а вообще по отношению к январю бензины и «дизель» прибавили в цене уже по 26 копеек. На уходящей неделе заправиться можно по следующим расценкам за литр: АИ-92 – 2,26 рубля, АИ-95 и дизельное топливо – 2,36 рубля, а АИ-98 – 2,58 рубля, пишет vb.by.

Но брестчанам стоит быть внимательными: на некоторых АЗС дизельное топливо сегодня продают за 3,58 рубля. Выбора в данном случае нет: в соседней колонке по цене 2,36 рубля за литр вы топлива не увидите, нужно ехать на другую АЗС. Как так получилось?

Ответ довольно прост. С 20 мая вступили в силу отдельные положения постановления cовмина №276, принятого 5 мая и официально опубликованного днем позже. Документ вносил некоторые изменения в правила перецепки, перегрузки и перевалки грузов, следующих из Евросоюза в ЕАЭС, а кроме того определял перечень автозаправочных станций, на которых могут заправляться грузовики и тягачи с номерами Евросоюза. Эти АЗС, как правило, находятся недалеко от грузовых пунктов пропуска и транспортно-логистических центров, где происходит перецепка / перегрузка товаров. И именно на этих АЗС «дизель» стал дороже – с целью приравнять цену литра к европейским показателям и тем самым исключить вариант «топливных челноков».

Всего в перечне cовмина – 15 таких АЗС, расположенных в польском, литовском и латвийском приграничье. Две заправки есть и в Бресте. Обе – сети «Белоруснефть». Это АЗС №10 по адресу ул. Писателя Смирнова, 155А, и АЗС №92 на ул. Лейтенанта Рябцева, 29К. На них как раз с 19 мая и продают дизельное топливо по 3,58 рубля за литр. О чем свидетельствуют не только табло с ценами при заезде на АЗС, но и объявления непосредственно на заправочных колонках. В первые дни люди частенько заезжали по привычке на знакомые АЗС и были немало удивлены резкому перепаду цен. А после вникания в суть ехали на соседние заправки с более низкой ценой.

Так что сейчас брестчанам на дизельных авто заезжать на указанные АЗС нет смысла. И нужно внимательно следить за ценниками. А вот у европейских дальнобойщиков нет выбора – они обязаны заправляться только на этих АЗС. Там им предложат несколько видов топлива с учетом сезонного спроса: ДТ-Л-К5 (сорт С, ЕСО), ДТ-З-К5 (сорт F, ECO), ДТ-З-К5 (класс 0, ECO) или ДТ-З-К5 (класс 2, ЕСО). При этом физические лица – граждане Евросоюза – могут заправляться на территории Беларуси без ограничений, в том числе и по низким ценам.

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