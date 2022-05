Ученые: В ядре Земли найдены новые магнитные волны 28.05.2022, 19:04

Каждые семь лет они искажают поле планеты.

Ученые обнаружили совершенно новый тип магнитных волн, которые проходят через внешнее ядро Земли каждые семь лет, искажая при этом силу магнитного поля планеты. Результаты исследования публикует Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет hightech.fm.

Волны, которые движутся вдоль оси вращения Земли в соответствии с эффектом Кориолиса, двигаются с востока на запад и могут преодолевать до 1 500 км в год. Используя группу спутников Европейского космического агентства (ЕКА), авторы нового исследования обнаружили таинственные волны в самом внешнем слое жидкого внешнего ядра планеты. Прямо там, где этот слой встречается с каменистой мантией, — на 2 900 км ниже поверхности Земли.

Источник этих волн пока остается загадкой, но они, вероятно, связаны с «возмущениями глубоко внутри внешнего ядра Земли», — объясняет ведущий автор исследования Николя Жилле, исследователь из Университета Гренобль-Альпы во Франции.

Изменения магнитного поля, связанные с волнами, были наиболее сильными вблизи экватора Земли. Изображение предоставлено Университетом Гренобль-Альпы

По мнению исследователей, существование этих волн объяснит загадочные колебания магнитного поля планеты, которые генерируются движением жидкого железа во внешнем ядре Земли. Спутниковые измерения магнитного поля, проведенные за последние 20 лет, показывают, что его напряженность падает каждые семь лет. Это как раз совпадает с колебаниями новооткрытых волн.

«Геофизики уже давно стоили теории о существовании таких волн, но считалось, что они существуют в более длительных временных масштабах, — объясняют ученые. — Наша работа предполагает, что, вероятно, существуют и другие подобные волны, возможно, с более длительными периодами. Но для их открытия нужны дополнительные исследования».