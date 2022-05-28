Литовские таможенники обнаружили в поезде с партией мебели из Беларуси 76 коробок сигарет 28.05.2022, 19:15

Это уже десятое задержание контрабанды сигарет в железнодорожном транспорте на литовской таможне в этом году.

Криминальная служба таможни (КСТ) сообщает, что вчера, 26 мая, на Клайпедском грузовом посту литовские таможенники досмотрели контейнер, доставленный поездом из Беларуси, пишет delfi.lt.

Последний должен был перевезти транзитный груз мебели (для канадской компании) - всего более 25 тонн различной мебели. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили за (и над) упаковкой мебели несколько десятков коробок белорусских сигарет.

Всего было обнаружено 76 коробок контрабандных сигарет NZ Gold Superslim (38 тысяч пачек), стоимость которых с учетом налогов составила 139 тысяч евро.

Груз задержан, начато досудебное расследование по факту контрабанды в Клайпедском отделении Криминальной таможенной службы (КСТ) под руководством Клайпедской прокуратуры.

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