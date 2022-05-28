Россияне несут тяжелые потери в людях и технике: сводка Генштаба ВСУ 28.05.2022, 19:56

Украинцы героически противостоят российскому вторжению 94-ые сутки.

Российские оккупационные войска укрепляются на занятых позициях и продолжают вести наступление на отдельных участках фронта, при этом неся тяжелые потери в людях и технике. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 28 мая.

Противник ведет воздушную разведку при помощи БПЛА в приграничных с Украиной областях России и Беларуси - это делается с целью недопущения переброски боеспособных подразделений ВСУ на другие участки фронта. Оккупанты ведут обстрелы из артиллерии и применяют авиацию в Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение украинских войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов огня подразделений Сил обороны Украины.

Также в постоянной готовности в акватории Черного моря находятся носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В то же время, в результате наступательных действий Сил обороны Украины понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.

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