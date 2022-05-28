закрыть
28 мая 2022, суббота, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в последние дни мая?

  • 28.05.2022, 20:06
  • 2,158
Какой будет погода в последние дни мая?

Подробный прогноз.

29 мая погоду в стране продолжат определять неустойчивые прохладные воздушные массы, перемещающиеся с Северо-Западной Европы, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +13..+19°С, по югу страны до +21°С.

30 мая на территорию Беларуси ожидается перемещение фронтальной системы с Карпат. Облачно с прояснениями. Ночью местами по стране, а в Брестской и Гомельской областях на большей части территории кратковременные дожди. Утром и днем во многих районах республики дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днем +12..+19°С, по юго-востоку до +22°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин