Какой будет погода в последние дни мая? 28.05.2022, 20:06

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Подробный прогноз.

29 мая погоду в стране продолжат определять неустойчивые прохладные воздушные массы, перемещающиеся с Северо-Западной Европы, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днем +13..+19°С, по югу страны до +21°С.

30 мая на территорию Беларуси ожидается перемещение фронтальной системы с Карпат. Облачно с прояснениями. Ночью местами по стране, а в Брестской и Гомельской областях на большей части территории кратковременные дожди. Утром и днем во многих районах республики дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днем +12..+19°С, по юго-востоку до +22°С.

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