MLRS и HIMARS: Как реактивная артиллерия США может изменить ход войны в Украине 8 28.05.2022, 20:19

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Военные эксперты считают, что именно артиллерия играет ключевую роль.

По данным американских СМИ, Белый дом принял решение о передаче Украине реактивных артиллерийских систем MLRS и HIMARS, которые ранее запросил официальный Киев. Как это оружие сможет изменить ход войны?

Западные и украинские военные эксперты неоднократно подтверждали, что именно артиллерия играет ключевую роль во время войны в Украине.

Украинские защитники компенсируют превосходство оккупантов в количестве тяжелого вооружения собственным профессионализмом, боевым опытом и наличием более современного оружия.

Однако, в последнее время Киев все чаще настаивал на необходимости скорейшей передачи Украине реактивных артиллерийских систем. Это оружие должно помочь ВСУ не только в сдерживании врага, но и в переходе в контрнаступление.

Похоже, что после заявлений украинских властей Белый дом все же решил передать новую артиллерию. Поставки западных реактивных систем ожидают уже на первой неделе июня.

«Новое время» собрало характеристики этого оружия, а также мнения экспертов по поводу эффективности подобных систем.

Что говорят в Вашингтоне?

По данным The New York Times, Белый дом принял решение о передаче реактивной артиллерии, и готов объявить о нем публично на следующей неделе.

Предполагается, что в новые поставки оружия включат артиллерийские системы M31 GMLRS, а также высокомобильные РСЗО HIMARS.

Ссылаясь на источники в правительстве США, журналисты NYT написали, что Белому дому нужны гарантии того, что новое тяжелое вооружение не будет использоваться украинской стороной для нанесения ударов по территории РФ.

Дело в том, что как MLRS, так и HIMARS могут использоваться для запуска тактических ракет. А некоторые версии HIMARS и вовсе могут запускать баллистические ракеты на расстояние 300−500 км.

Такое оружие значительно расширит возможности украинских артиллеристов и поставит под угрозу цепочки снабжения армии оккупантов.

В то же время, в Пентагоне считают, что РФ может расценить использование новой артиллерии как непосредственное участие США в войне, с дальнейшей эскалацией ситуации.

Какую артиллерию использует Украина?

На вооружении соединений, частей и подразделений Ракетных войск и артиллерии Украины до войны находились:

Ракетные комплексы оперативно-тактических ракет Точка-У;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Смерч, Ураган и Град;

Самоходные пушки и гаубицы Мста-С, Гиацинт, Пион, Акация, Гвоздика;

Гаубицы Мста-Б, Д-30, Д-20;

Противотанковые средства Штурм, Конкурс, Рапира.

Количество этой артиллерии несоизмеримо меньше, чем у оккупантов. Поэтому еще до войны западные партнеры начали передавать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое оборонительное оружие.

После подписания ленд-лиза и договоренностей с рядом стран, Украина получила и уже начала использовать западную ствольную артиллерию. В частности, полевые буксируемые 155-мм гаубицы M777, которые производит британская компания BAE Systems; британские 155-мм гаубицы FH70; французские 155-мм колесные самоходные артиллерийские установки (САУ) CEASAR; американские САУ M109.

Министр обороны Алексей Резников также сообщил о передаче Украине американских береговых противокорабельных комплексов Harpoon Coastal Defense System, которые могут поражать надводные цели на сверхмалой высоте (2−4 метра над водой) и на расстоянии до 40 км.

Несмотря на наличие дальнобойных управляемых снарядов, дальность стрельбы вышеперечисленной артиллерии не превышает 40−50 км.

Что могут MLRS и HIMARS?

По данным NYT, M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 225-килограммовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества.

При этом, максимальная дальность стрельбы этой системы составляет около 65 км, что превышает радиус украинской артиллерии.

Системы HIMARS, в свою очередь, могут оснащаться оперативно-тактическими ракетными комплексами Lockheed Martin ATACMS с баллистической ракетой. Дальность полета этой ракеты составляет около 300 км, а версия PrSM может преодолевать до 500 км.

Официальных подтверждений использования американской ракетной артиллерийской системы HIMARS пока не было. Однако, 26 апреля военный эксперт Тарас Чмут опубликовал у себя в Twitter фото HIMARS с ракетой ATACMS, намекая на использование этого комплекса в Украине.

Кажуть, десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам 😈 pic.twitter.com/jdL7XOJvky — Т (@TarasChmut) April 26, 2022

Ключевое отличие между этими американскими РСЗО заключается в том, что MLRS передвигается на гусеницах, а система HIMARS оснащена колесным шасси, обеспечивая повышенную мобильность.

В базовой версии в боекомплект HIMARS входит шесть ракет MLRS, а гусеничная РСЗО MLRS оснащается 12 одноименными реактивными ракетами.

Где использовали эту артиллерию?

Армия США начала эксплуатировать первые версии РСЗО MLRS в 1983 году. Сегодня эти пусковые установки находятся на вооружении 16 стран мира, включая Германию, Данию, Норвегию, Великобританию, Израиль, Нидерланды, Финляндию, Францию, Японию и т. д.

Известно о применении MLRS в рамках американской операции Буря в пустыне во время войны в Персидском заливе в 1991-м. Тогда по иракским целям запустили 32 ракеты MGM-140A.

Версии GMLRS также активно применялись во время войны в Ираке в 2003—2011 годах для уничтожения иракских партизан и инфраструктуры страны.

Во время второй ливанской войны в 2006-м вместе с MLRS впервые использовали ракеты с корректируемой траекторией израильской разработки.

Более современная система HIMARS эксплуатируется с 2005 года, и сегодня она находится на вооружении США, Сингапура, ОАЭ, Иордании и Румынии.

Известны случаи применения HIMARS во время наступательной операции США в Афганистане в начале 2010-го, а также во время столкновений международной коалиции США и союзников во время войны в Сирии в 2018 году.

Что говорят эксперты?

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, что ракетные системы залпового огня MLRS и HIMARS могут предоставить украинской армии «очень большое преимущество».

По его словам, что обучение для эффективного использования этих систем может занять всего несколько дней.

«Это суперсистема, потому что это на самом деле не только РСЗО, но и универсальная пусковая установка, которая может стрелять как неуправляемыми снарядами на 45 километров, так и управляемыми ракетами на расстояние 70 километров. Это такой аналог Ольхи получается», — комментировал возможности MLRS главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Эксперт уверен, что новая реактивная артиллерия с возможностью применения тактических ракет позволит атаковать аэродромы оккупантов, их логистические базы, командные пункты, пункты связи и т. д.

«Сегодня у нас и у нашего противника есть комплексы Град, Смерч и Ураган. MLRS — аналогичное оружие, но гораздо более эффективное», — говорит директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Один из немногих недостатков этого оружия — его высокая стоимость. По данным Самуся, стоимость одного комплекса MLRS составляет около $2,3 млн.

Некоторые эксперты уверены, что достаточное количество комплексов MLRS и HIMARS вполне может изменить ход войны в Украине. Особенно, если американская сторон решится передать ЗСУ баллистические ракеты малой и средней дальности.

«До сих пор орки были уверены, что наши ВСУ не способны поражать их цели на большом расстоянии, но M142 HIMARS и M270 MLRS могут изменить это коренным образом. Психология на войне является более принципиальным фактором, чем технические возможности вооружения», — пишет военный эксперт Юрий Свитлюк.

При этом стоит учесть, что стоимость запуска баллистических ракет ATACMS составляет около $800 тыс.

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