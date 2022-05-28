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Джо Байден отменил пошлины на импорт стали из Украины

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  • 28.05.2022, 20:30
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Джо Байден отменил пошлины на импорт стали из Украины

25% пошлина была введена в 2018 году Трампом.

Президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины сроком на один год. Речь идет о 25% пошлине на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп. Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет nv.ua.

В сообщении отмечено, что США и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности, и украинская сталелитейная промышленность была подорвана развязанной РФ войной. Оба государства заинтересованы в сохранении этой отрасли как спасательного круга, пока Украина будет восстанавливаться.

«В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительному нарушению способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине является особым случаем. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на один год», — говорится в заявлении Байдена.

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