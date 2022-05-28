Джо Байден отменил пошлины на импорт стали из Украины 5 28.05.2022, 20:30

1,092

25% пошлина была введена в 2018 году Трампом.

Президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины сроком на один год. Речь идет о 25% пошлине на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп. Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет nv.ua.

В сообщении отмечено, что США и Украина установили тесные отношения в сфере безопасности, и украинская сталелитейная промышленность была подорвана развязанной РФ войной. Оба государства заинтересованы в сохранении этой отрасли как спасательного круга, пока Украина будет восстанавливаться.

«В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительному нарушению способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине является особым случаем. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на один год», — говорится в заявлении Байдена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».