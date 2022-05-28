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Как выглядят и сколько стоят недорогие двухкомнатные квартиры в Минске, в которых сразу можно жить

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  • 28.05.2022, 20:44
  • 3,196
Как выглядят и сколько стоят недорогие двухкомнатные квартиры в Минске, в которых сразу можно жить

Есть и прямо у метро.

Realt.by нашел дешевые двухкомнатные квартиры в Минске, в которых сделан неплохой ремонт. В некоторых из них остается мебель и бытовая техника. Кстати, их стоимость недавно снизилась. Посмотрите, где находятся эти двушки и сколько за них просят. Самую бюджетную отдают почти за 46 тысяч долларов.

Улица Народная (Заводской район)

В пятиэтажном доме 1962 года постройки на Народной, 24 продается квартира на втором этаже. Ее общая площадь — 45,2 м², кухня занимает 5,8 м².

Одна комната является проходной, во второй раньше находилась детская. Ремонт в квартире неплохой, но где-то есть недочеты. На первое время, если нет возможности переждать ремонт, интерьер вполне приемлемый. Здесь владельцы оставляют шкафы и мебель.

В квартире совмещенный санузел и есть балкон.

Рядом с домом есть необходимая инфраструктура. Недалеко располагаются гимназия и школа. В нескольких метрах находится Слепянская водная система и парк имени Чингиза Айтматова. За домом есть большая стоянка.

Стоимость объекта - 45 900 долларов.

Улица Осипенко (Центральный район)

На Осипенко, 27 стоит пятиэтажный дом 1963 года. Квартира находится на 4 этаже и занимает 43,38 м². Площадь кухни - 6,16 м². Капитальный ремонт в доме был в 2013 году.

В квартире две просторные изолированные комнаты. На полу лежит линолеум, вставлены стеклопакеты и остается мебель. На кухне установлен кухонный гарнитур и газовая плита. Санузел в квартире совмещенный. Также имеется балкон.

Рядом есть детские сады, школы, поликлиника, магазины, банки и рынок. В нескольких шагах располагается Парк Победы и Комсомольское озеро. На противоположной стороне от реки — проспект Победителей.

Стоимость двушки — 54 900 долларов.

Улица Ландера (Октябрьский район)

Пятиэтажный дом 1973 года находится на Ландера, 60. Общая площадь квартиры — 49,9 «квадрата», кухня — 6,2 м². В доме был проведен капитальный ремонт с тепловой модернизацией в 2010 году.

В квартире сделан хороший ремонт, который позволяет сразу переехать. Комнаты просторные примерно по 17 квадратных метров. Окна выходят на две стороны, вставлены деревянные стеклопакеты.

Санузел раздельный. Есть застекленный балкон и подвал в доме.

Дом располагается близко к выезду на МКАД. Близко расположен горнолыжный курорт «Солнечная долина» и Лошицкое водохранилище. Неподалеку есть гимназии, школы, детские сады и поликлиники. Также рядом есть Курасовщинский рынок. На общественном транспорте всего несколько остановок до метро «Малиновка» и будущей станции «Слуцкий Гостинец».

Цена квартиры - 55 тысяч долларов.

Проспект Пушкина (Фрунзенский район)

На проспекте Пушкина, 51 в пятиэтажном доме 1968 года продается квартира на третьем этаже. В 2008 году там был сделан капитальный ремонт. Общая площадь квартиры - 43,5 м². Кухня - 7,7 м².

В квартире сделан хороший ремонт: на полу лежит линолеум, вставлены стеклопакеты. Новому владельцу остаются встроенные шкафы. Имеется балкон и раздельный санузел.

В доме также есть подвальное помещение.

Квартира находится у станции метро «Пушкинская». Недалеко есть кинотеатр «Аврора» и ТЦ «Раковский кирмаш». У дома находятся гимназия и школа.

Стоимость квартиры — 55 900 долларов.

Улица Ландера (Октябрьский район)

Девятиэтажный дом на Ландера, 4 был построен в 1976 году. Капремонт проводили два года назад. Квартира находится на втором этаже и занимает 52,16 м², а кухня — 7,23 м².

В квартире сделан светлый интерьер. Она готова к проживанию. Здесь есть застекленный балкон, вставлены стеклопакеты, а на полу лежит линолеум. Санузел совмещенный.

Инфраструктура в районе развита хорошо. В трех остановках от дома находится станция метро «Малиновка». Рядом детские сады, школы, банки и аптеки. Дом находится рядом с МКАД.

Стоимость двушки - 58 900 долларов.

Улица Варвашени (Заводской район)

Девятиэтажный дом на улице Варвашени, 22/1 был построен 1970 году. Капитальный ремонт там проходил в 2021 году. Общая площадь квартиры - 47,22 м². Кухня занимает 6,81 м².

Двухкомнатная квартира может быть приобретена со всей мебелью и техникой. Во всех комнатах и на балконе установлены стеклопакеты ПВХ. На полу в комнатах и прихожей лежит ламинат, на кухне — линолеум. Санузел здесь раздельный. К квартире прилагается кладовка на цокольном этаже.

В двух минутах от дома находится остановка общественного транспорта. До станции метро «Могилевская» 7 минут пешком. Рядом с домом находятся детские сады, школы, бассейн, торговый центр МОМО, магазины, аптеки и все необходимое для комфортной жизни.

Стоимость квартиры — 59 500 долларов.

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