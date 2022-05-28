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Россия в агонии

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  • 28.05.2022, 21:07
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Россия в агонии

В Украине уже уничтожена треть российских танков.

Использование Россией старых советских танков Т-62 в боевых действиях против Украины выглядит как агония. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Он также предположил, что танки Т-34, которые РФ собирается расконсервировать для войны в Украине, вероятно, далеко не поедут из-за своего возраста. По словам Андрусива, комментировать дальность стрельбы такого танка вообще не стоит, там устаревшее все - двигатель, металл.

"До войны против Украины Россия имела на вооружении около 3 тысяч современных танков и уже более 30% уничтожили наши защитники за 3 месяца войны. Ну, за 6 месяцев эта цифра только увеличится", - убежден Виктор Андрусив.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62 и реактивные системы залпового огня.

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