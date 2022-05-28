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В Жодино игра очередного тура футбольного чемпионата Беларуси завершилась скандалом

  • 28.05.2022, 21:18
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В Жодино игра очередного тура футбольного чемпионата Беларуси завершилась скандалом

Болельщик «несколько раз толкнул в грудную клетку» главного судью.

В Жодино игра очередного тура футбольного чемпионата Беларуси завершилась скандалом, сообщает «Прессбол». После матча между командами «Торпедо"-БелАЗ и минским «Динамо» болельщик атаковал главного судью Сергея Красникова.

— После фактического окончания матча на футбольное поле выбежал болельщик, который направился к судейской бригаде. Толкнул несколько раз в грудную клетку главного арбитра, после чего его оттянул стюард. Далее уже на беговой дорожке он же еще раз направился к судейской бригаде и опять несколько раз ткнул рукой в плечо, — записано в протоколе матча.

Игра состоялась в рамках 10-го тура чемпионата Беларуси. «Торпедо» дважды вело в счете (2:1, 3:2), но в итоге уступило «Динамо» — 3:4.

В турнире пока лидирует борисовский БАТЭ, набравший 23 очка после 9 матчей. «Динамо» идет на втором месте (21 очко, 10 игр).

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