Зеленский назвал причину провала Путина в войне 7 28.05.2022, 21:35

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По его словам, Украина готовилась к полномасштабному вторжению России на украинскую территорию с 2014 года.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава РФ Путин не понимает, что граждане Украины не хотят быть частью "русского мира". Таким образом, российский диктатор недооценил страну перед тем, как напасть на нее, а также переоценил возможности своей армии. Об этом он рассказал в интервью для нидерландского телеканала NOS.

"Мне кажется, что он просто не совсем понимает или не хочет это делать. Или не понимает, что здесь люди не хотят быть частью русского мира, частью Российской Федерации. Люди хотят просто жить в своем государстве. Он, наверное, и немного переоценил свою армию, мне так кажется", – считает Зеленский.

По его словам, Украина готовилась к полномасштабному вторжению России на украинскую территорию с 2014 года.

"Мы знали, что это может быть в любой момент", - уточнил глава украинского государства.

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